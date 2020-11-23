100’e yakın ülke gezip 10 dil öğrendi, kalacak yeri olmayınca barınma evine yerleşti

Semih ŞAHİN- Derya EVREN/BURSA, (DHA)- GURBETÇİ ailenin oğlu Aykan Gözeri (58), 3 kıtada 100’e yakın ülke gezip, 10 dil öğrendi. Koronavirüs salgınıyla birlikte geldiği Bursa’da 3 ay sokakta yaşadıktan sonra erkek barınma evine yerleşen tekstil mühendisi Gözeri’nin 5 ülkede 11 çocuğu var. Aykan Gözeri, “İş arıyorum. Yabancı dil üzerine çalışabilirim. Bütün dünyayla iletişim kurabilirim” dedi.

1962 yılında Bursa’da dünyaya gelen Aykan Gözeri, 1 yaşındayken ailesiyle birlikte Almanya’ya gitti. Almanya’dan üniversite eğitimi için İsviçre’ye giden Gözeri, tekstil mühendisliği bölümünden mezun oldu. Almanca’nın yanı sıra İngilizce ve Fransızca öğrenen Gözeri, mezun olduktan sonra döndüğü Almanya’da çeşitli fabrikalarda mühendis olarak çalıştı. Farklı ülkelerde çalışmak isteyen Gözeri, Uzak Doğu, Avrupa ve Güney Amerika’da 70’ten fazla ülke gezdi.

‘BÜTÜN DÜNYAYI GEZDİM’

Son 10 yıldır Kolombiya’nın başkenti Bogota’da yaşayan, koronavirüs sürecinde Türkiye’ye gelmek zorunda kalan Gözeri, “Küçük yaşlarda yurt dışına gittim. Ana okulunu Almanya’da okudum. Üniversiteyi İsviçre’de okudum. Ondan sonra dünyaya açıldım. Almanca, İngilizce, İtalyanca, Flemence, İspanyolca, Taylandca, Flipince, Fransızca, Japonca ve Arapça gibi 10 dil biliyorum. 19 yıl Almanya’da kaldım. 7 sene İsviçre’de, 2 sene de İtalya’da kaldım. Son 10 yıldır Güney Amerika’daydım. Tekstil Mühendisiyim. Bütün dünyayı gezdim” dedi.

’11 ÇOCUĞUM VAR’

Türkiye, Kolombiya, Amerika, İsviçre ve Almanya’da yaşayan 11 çocuğu olduğunu belirten Gözeri, “Bu yılın başında Türkiye’ye geldim. Koronavirüs çıkınca bizi Türkiye’ye gönderdiler. 11 çocuğum var. Bursa’ya geldim, üç ay sokakta kaldım. Daha sonra erkek barınma evi olduğunu öğrendim. Türkiye’de ve yurt dışında çok yerde çalıştım ama çoğu iş yeri sigortamı yapmamış. Emekli olamadım. Bir iş bulursam çalışmayı düşünüyorum. Çalışmayı seviyorum. Yabancı dil üzerine çalışabilirim. Bütün dünyayla iletişim kurabilirim” ifadelerini kullandı.

‘İŞ BULUP ÇALIŞMAK İSTİYORUM’

Hayatının geri kalanını iş bulup çalışarak, Türkiye’de geçirmek istediğini belirten Gözeri, “Kolombiya’da üç 3 çocuğum var. Bazen onlarla internet üzerinden görüşüyorum. En iyi Almanca konuşuyorum. İsviçre Almancası da konuşabiliyorum. Dünyada gezmediğim ülke, gitmediğim yer kalmadı. Her yeri gördüm. Kanada’dan Şili’ye kadar her yeri gördüm. Uzakdoğu ülkelerinde, Japonya’da kaldım. Şimdi tek amacım kendime göre bir iş bulup çalışmak” diye konuştu.

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