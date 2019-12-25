27 Aralık Türkiye için çok önemli günlerden biridir. 27 Aralık Kızılca Günü, yani Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu temsil eder. Bu yıl Ulu önder Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. Yılını coşkuyla ve çeşitli etkinliklerle kutlayacağız

Başkent Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yılını, konunun önemini ve Atatürk’e duyulan sevgi ve minnetin coşkusunu yansıtacak bir programla kutlama hazırlığı içerisinde

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile 4. Kolordu ve Garnizon Komutanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum, kuruluş ve dernekler, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100. yıl dönümüne özel bir kutlama programı hazırladı.

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan’a 100. Yıl kutlamaları ile ilgili olarak yapılan hazırlıkları sordum .

Özarslan 27 Aralık 1919 tarihinin Ankara ve Türkiye tarihi için dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti ve bu yılın kutlamalar için büyük bir fırsat olduğunu kaydetti. Özaslan, “Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin kutlamalarında ilk defa tüm Ankara bir araya geliyor. Tüm Ankara 100. yıl etrafında birleşecek. Ankaralılar olarak bu mesajla birlik ve beraberlik duygusunun pekişmesine ihtiyacımız var.” dedi.

Ankara için tarihi öneme sahip üç gün olduğunu söyleyen Özaslan, “5 Ekim Atatürk’ün Ankara hemşeriliğini kabul edişi, 13 Ekim Ankara’nın Başkent oluşu ve 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya gelişi gibi Ankara tarihinde dönüm noktası olan günleri tüm Ankaralılarla birlikte kutlamak istiyoruz” dedi

27 Aralık Korteji

Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan’ın verdiği bilgiye göre 27 Aralık Cuma günü saat 15.00’te uzun yıllar sonra Genel Kurmay kavşağından başlayarak Ulus Atatürk Anıtında sonlanacak kortej yürüyüşü de yapılacak. Bu kortejde Seymenler, Bacı erenler, Ankaralılar hep birlikte yürüyecek. Akşam da saat 19.00’da Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda Seymenlerin hazırladığı “Kızılca gün: Bir Cumhuriyetin Doğuşu” adı verilen tiyatral gösteri gerçekleştirilecek. Bu gece, Ankara’daki birçok kurumun işbirliğinde gerçekleşecek.

Bu arada Çankaya Belediyesi’de 27 Aralık Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 100. Yılını iki büyük etkinlikle kutluyor.

25 Aralık’ta Cumhuriyet’in kuruluş dönemine tanıklık eden fotoğraf ve belgelerden oluşan “Anadolu Hükümeti Ankara’sı” sergisi ile “Tarih Anlatıcısı” Pınar Ayhan’ın “Kemal” adlı müzikal belgeseli 27 Aralık’ta Başkentlilerle buluşacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kutlama programı için Ankara Kent Konseyi ve Ankara Kulübü Derneği başta olmak üzere, üniversiteler, araştırmacılar ve STK’larla iş birliği yaparken, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası içinde Türk Kızılay’ı ile birlikte 27 Aralık nedeniyle “Kan Bağışı Kampanyası” da başlattı.

Bu önemli dönüm noktasını en güzel şekilde kutlamak, gençlerimize, çocuklarımıza anlatmak hepimizin görevi olmalıdır.