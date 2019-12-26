Altındağ 100’üncü yıla hazır… Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılı Altındağ’da coşku dolu ve anlamlı etkinliklerle kutlanacak.

Altındağ Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılını hem coşku dolu hem de anlamlı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Altındağ’da 100’üncü yıla yakışan etkinlikler düzenlendiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Tüm Altındağlı vatandaşlarımızı, tüm Ankaralıları bu coşku dolu kutlamaya katılmaya davet ediyorum.” dedi.

ALTIN GENÇLER SAHNEDE

Altındağ’da 100’üncü yıl anma etkinlikleri Altındağlı gençlerin tiyatro oyunuyla başlayacak. Kale’nin Altın Çocukları ile Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerine üye gençler Atatürk’ün Ankara’ya gelişini sahneye taşıyacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan tiyatro gösterimi saat 13:45’te başlayacak.

HAMAMÖNÜ’NDE 100 SEYMEN

İkinci program ise Hamamönü’nde gerçekleşecek. Saat 15:30’da Hamamönü’nde toplanacak 100 Altındağlı genç, Seymen gösterisi gerçekleştirecek. Gençler, Ata’yı Ankara girişinde karşılayan Seymenlerin coşkusunu Altındağ’a taşıyacak.

İLBER ORTAYLI ANKARA’YI ANLATACAK

Saat 18:00’de ise Güneşevler 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi’nde “İlber Ortaylı” ile söyleşi programı gerçekleştirilecek. Ortaylı, “Ankara tarihi, Ankara’nın başkent olarak önemi ve Ankara’nın Cumhuriyet tarihindeki yeri” gibi konularda bilgiler verecek.

HERKES DAVETLİ…

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’üncü yılını anlam ve önemine yakışır etkinliklerle kutladıklarına dikkati çeken Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Atatürk’ün Ankara hemşehriliğini kabul ettiği 5 Ekim, Ankara’nın başkent olduğu 13 Ekim ve Atatürk’ün Ankara’ya geldiği 27 Aralık tarihleri Ankara için çok önemli… Altındağ Belediyesi olarak, bu önemli tarihlerin hak ettiği ilgiyi görmesi için çalışıyoruz. Altındağ Belediyesi olarak, Ankara’nın kalbinden bu özel ve anlamlı günü anlamına yaraşır şekilde kutlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu önemli dönüm noktasını en güzel şekilde kutlamak, gençlerimize, çocuklarımıza anlatmak hepimizin görevi…” dedi. Etkinliklerin herkese açık ve ücretsiz olduğunu belirten Başkan Balcı, tüm Altındağlıları ve Ankaralıları bu coşkuya ortak olmaya çağırdı.