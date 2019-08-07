100. Yıl Heyecanı

Ankara Kulübü Başkanı Özaslan “27 Aralık 1919’u büyük coşkuyla kutlayacağız” dedi.

Özaslan, ”Seymenler deyince akla Ankara Kulübü gelir. Seymen alayları ancak kızılca günlerde kurulur ve son seymen alayında da fiilen Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu 100 yıl önce oldu ve 4 yıl sonra da resmi olarak Cumhuriyet ilan edildi. Ondan 16 gün önce de Ankara’mız Başkent yapıldı. Dolayısıyla 27 Aralık bizim için, Ankara’mız için, tüm ülke için ama özellikle de Seymenler için çok önemlidir. Biz, Ankara Kulübü olarak her 27 Aralık haftasına aylar önceden titizlikle hazırlanmaya başlarız. Bu yıl 100. Yıldönümünde de hafta boyu hem gündüz hem gece etkinlikleri düzenleyeceğiz.

27 Aralık basit bir karşılama değil, bir devlet kurma törenidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşunun ve kuruluşunun yıldönümüdür. Kızılca günler, karanlık bir dönemin kapandığını aydınlık günlerin geldiğini müjdeler. Büyük bir felsefeyi içinde barındıran binlerce yıllık köklü bir Türk mitolojisidir. Yüzlerce yıldır korunup gelmiştir ve Seymenler, Ankaralılar bunu bağrında, hafızasında taşımıştır. O miras bizim üzerimizdedir.”dedi.

Genç Seymenlere Tavsiye

Özaslan,”Sayısız devletler, imparatorluklar kurduk. Devlet kurmakta mahir bir milletiz. Diğer devletlerden farklı olarak da hiç devletsiz kalmadık. Atalarımız çok iyi kılıç sallamış, ancak yazmaya önem vermemiş. Gençlere tavsiyem eğitime önem versinler. Kültürümüzü yaşatmada eğitimin rolü büyüktür. Büyük Önder Atatürk’ün hedeflediği gibi milli kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için eğitim çok önemlidir.”dedi.

Ankara, Seymenleri Az Olduğu için Sahipsizdir

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Özaslan,”Ankara’nın gerçek sahipleri Seymenlerdir. Başkent Ankara, Seymenleri az olduğu için sahipsizdir. Ankara’mızın temel değerleri dahi unutuldu. İlçelerimiz çok mağdur durumda. Çarpık uygulamalar bizleri de olumsuz etkiledi. Bizi biz yapan değerlerimiz unutuldu. Ankara Kulübü olarak değerlerimizi aslına uygun biçimde yaşatmak üzere çalışıyoruz. Teşkilatlanma yoluyla ilçelerimize, köylerimize, beldelerimize kadar ulaşıp, kültürümüzü yaşatıp ayakta tutacağız. Her ilçemizde o şubemize tahsis edilen bir konağımız olsun istiyoruz. O ilçenin mutfağı, geleneksel yemekleri orada olacak. O konakta sazımız çalacak, türkülerimiz söylenecek. Seymenlerimiz ve Bacıerenlerimizle dolacak. Ferfenelerimizi, kına gecelerimizi o konaklarda yapacağız. Yerli yabancı turistlerde ilçeye geldiğinde ilk olarak bizim konağımıza gelsin istiyoruz.”diye ifade etti.

Kalecik’te Seymenler Konağı

Özaslan ayrıca Ayaş ve Çamlıdere’den sonra Kalecik’te de bir konak aldıklarını, Seymenler Konağı adı verdikleri konak tahsisinde desteklerini veren Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan’a teşekkürlerini iletti. Özaslan, ”Kısa zamanda 25 İlçemizin 25’inde de konağımız olacak, Oralarda da artık ocağımız yanacak.”dedi.

Ankara Halayları Yaşatılacak

Özaslan,”Saya gezmesi, sinsin ve ferfene gibi yalnızca Ankara Kulübü’nün yaşattığı geleneklere yenilerini ekliyoruz. Ankara halaylarımız unutulan çok önemli bir geleneğimizdir. Ağırlama, yarımhalka halayları da deniliyor. Olağanüstü bir ezgi yapısı var ve ağır ağır oynanır.Bu halayları da derleyerek Ankara’mızın repertuarına katacağız. Düzenli olarak halay çalışmasını önümüzdeki günlerde başlatıyoruz. Yine unutulmaya yüz tutmuş koç katımı geleneğini de yaşatacağız.”dedi.

Özaslan’ın yaptığı açılış konuşmasının ardından, sazlarla devam edildi. Seymenler, Atım Arap, Denize Dalmayınca, Hüdayda gibi Ankara oyunlarıyla çalışma gerçekleştirdi. Yönetim kurulu üyelerinin, şube başkanlarının, seymen divanının, onur kurulunun, kolbaşlarının, seymen çalıştırıcılarının ve ailelerin yer aldığı çalışmada Özaslan, katılım gösteren herkese teşekkürlerini iletirken eşi dostu, akrabaları herkesi Seymen çemberine katarak 100 yıl önce olduğu gibi büyük bir coşkuyla 27 Aralık’ı kutlamaya davet etti.