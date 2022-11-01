100. Yıl Cumhuriyet Akademisi için start verildi

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Yenimahalle Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yılını ilçe tarihinin en büyük yatırımının temelini atarak kutladı. 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi’nin temellerini, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu attı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın ev sahipliğinde Turgut Özal Mahallesi’nde düzenlenen temel atma törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, YDK Başkanı Uğur Bayraktutan, CHP Milletvekilleri, PM üyeleri, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve ilçe başkanları, DİSK Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya, Elmadağ, Çukurova ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, muhtarlar ve on binlerce Ankaralı katıldı.

Kılıçdaroğlu “Vizyon sahibi olmak bilimi iktidara taşımaktır”

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100. Yıl Cumhuriyet Akademisi temel atma töreninde vatandaşlara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyetimizin 99’uncu yılını hep birlikte kutluyoruz. 99 yılın tarihine baktığımızda acı olaylarla karşılaştık. Darbeler yaşadık, idamlar gördük. Şimdi yeni bir yüzyıla hazırlık yapmak zorundayız. Acıları kalbimize gömdük. Beraber Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak istiyoruz. Çünkü Cumhuriyet fazilettir, kimsesizlerin kimsesidir, demokrasidir, insan haklarıdır, kadın erkek eşitliğidir, hukuktur. Cumhuriyeti 100’üncü yılını demokrasi ile taçlandıracağız. Hiç kimsenin yaşam tarzı, inancı, kimliği siyaset konusu olmayacak. İnsana insan olarak bakacağız. İnsanların sorunları varsa çözmek için uğraş vereceğiz. Eğer bir ülke kendi vatandaşının sorunlarını çözemiyorsa yönetimde sorun var demektir. Bugün Türkiye iç ve dış politikada, tarımda, sanayide ciddi sorunlar yaşıyor. Yeni bir vizyon belgesi açıklayacağız dediler. Vizyon sahibi olmak için önce kendi ülkenin, komşularının ve dünya tarihini bileceksin. Çünkü vizyon sahibi olabilmek aklı ve bilimi iktidara taşımak demektir. Biz önümüzde ki yüzyılda Türkiye’nin bölgede en güçlü ülke olmasını istiyoruz. İtibar sahibi, saygınlığı olan, istihdam ve işsizlik sorunu olmayan, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye istiyoruz” dedi.

Bu tesis evlatlarımızın ufkunu açacak

Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarımız bütün engellemelere rağmen halka hizmeti sürdürüyor. Bizim belediye başkanlarımız halktan yana tavır alır, halk için çalışır. Sonbaharın güzel bir atmosferinde böylesine güzel bir temel atma töreninde birlikte olduğumuz için son derece mutluyum. Bu akademi gencecik evlatlarımıza bilimi öğretecek, robotik sanayinin ne olduğunu, düşünmeyi, tartışmayı, geleceği öğretecek. Dolayısıyla evlatlarımızın ufkunu açacak bir akademinin temelini atıyoruz. Çocuklarımızın ufkunu açan her yatırım çok değerli yatırımdır. Çünkü Türkiye’nin büyümesi, bölgesinde söz sahibi olmasının tek yolu teknoloji devrimini kaçırmamasıdır. Türkiye bütün soygunlara rağmen zengin bir ülke. Yeter ki yetkili ellere teslim edelim, aklı ve bilimi iktidara taşıyalım. Temelini atacağımız tesis dolayısıyla Yenimahalle Belediye Başkanımızın ne kadar güzel yatırımlar yaptığını sadece Batıkent’te değil Yenimahalle’de bir çığırın açıldığını biliyorum. Cumhuriyet Akademisi’nin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Akademi Cumhuriyetin 100. yılında hizmete açılacak

Akademinin 29 Ekim 2023 tarihinde hizmete açılacağını belirterek konuşmasına başlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “1923’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin meşalesi, 99 yıldır içerden ve dışardan saldırılara rağmen yanmaya devam ediyor. Cumhuriyeti kuranlar milli iradenin önündeki en büyük düşmanın cehalet olduğunu biliyordu. Bu nedenle önce eğitim, kültür ve sanat dediler ve özellikle Türk Milletinin kendi dilinde okuyup yazmasını, kendi inancını kendi dilinde anlamasını sağladılar. Bu vesile ile Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç gibi Cumhuriyet aydınlarını saygıyla anıyorum” dedi.

Yaşar “Cumhuriyet aydınları bu akademide yetişecek”

Yenimahalle’de 14 yıldır eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında vatandaşların gelişimi için birçok projenin hayata geçirildiğini belirterek sözlerini sürdüren Yaşar, “Eğitim anaokulundan başlar düşüncesiyle çalışan annelerimizi de düşünerek ilçemizin farklı noktalarında14 kreşi hizmete açtık. Dershane ücretleri ailelerimizin sırtına ağır bir yük bindiriyor. Gençlerimiz KPSS, lise ve üniversite sınavlarına hazırlansın diye ücretsiz eğitim veren etüt merkezleri ve kütüphaneleri hizmete açtık. Bunun yanında ilçemizin dört bir yanına kültür ve sanat merkezleri, spor tesisleri ve yüzme havuzları kazandırdık. Şimdi de Cumhuriyetin ikinci yüzyılına az bir zaman kala Yenimahalle’nin gençlerine büyük bir hediyemiz olsun istedik. Bugün temelini attığımız 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi’nde gençlerimiz çağın gereklerine uygun bir şekilde eğitim alacak. Akademimiz robot teknolojisi ve kodlama atölyeleri, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik atölyeleri, etüt merkezleri, endüstriyel tasarım atölyesi, sanat tasarım atölyeleri, enerji ve çevre atölyeleri, meslek edindirme atölyeleri, dron pilotluğu atölyesi, 24 saat açık kütüphane, dijital kütüphane, konferans ve toplantı salonları ile 18 bin 500 metrekare alanı kapsayacak. Akademinin bahçesi amfi tiyatro şeklinde olacak. Gençler burada sanatı, müziği, dansı konuşacak, düşüncelerini paylaşacak. Kimse onlara karışmayacak, baskı yapmayacak, telefonunu göster demeyecek. Özgürlüğün tadını çıkaracaklar. Bu akademiden kendine ve ülkesine güvenen, araştıran, sorgulayan, bilinçli Cumhuriyet aydınları yetişecek. Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı kutlu, 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Yavaş “Sosyal belediyeciliğin gereklerini yapıyoruz”

3 buçuk yıldır birlikte görev yaptığımız Yenimahalle Belediyesi’nin bilgi, bilişim, kültür ve sanat dolu 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi’nin temel atma töreninde vatandaşlarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bizler ülkemize yaraşır belediyecilik uygulamalarını faaliyete geçirmek için yola çıktık. Şeffaf, katılımcı, hesap verebilir yönetim sözü verdik. Yaptığımız hizmetlerin maliyetleri ile halka hesap veriyoruz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için tüm ilçelerimizle birlikte sosyal belediyeciliğin gereklerini yapıyoruz. Fethi Başkanımıza bu değerli eseri Ankara’ya kazandıracağı için teşekkür ediyoruz. Bu tesis gençlerimize değer katacak. Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı kutlu olsun” dedi.

Temel atma töreni sonrası Başkan Yaşar, Kılıçdaoğlu’na Gelincik Ressamı olarak tanınan Hikmet Çetinkaya’nın Atatürk ve Gelincik tablosunu hediye etti. Temel atma töreni sonrasında sevilen sanatçı Sevcan Orhan da şarkıları ve türküleri ile unutulmaz bir konsere imza attı.