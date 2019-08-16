100 ülkenin büyükelçisi Sivas’ı gezecek

Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 100 ülkenin büyükelçisi, 6- 8 Eylül’de Sivas’a gelerek, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek.

Sivas Kongresi’nin 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) iş birliğiyle 100 ülkenin büyükelçisi, Sivas’a gelecek. Büyükelçiler, 6- 8 Eylül’de gerçekleştirilecek programda, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecek. Programda, Sivas’ın sanayi ve tarımsal üretimi de ele alınacak.

TİM Genel Sekreter Yardımcısı Erkan Kaplan ve organizasyonu düzenleyecek olan ajansın genel müdürü Kerem Oba, STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken’i ziyaret etti. Ziyarette programın detayları ele alındı. STSO Başkanı Eken, “Düzenlenecek programda büyükelçiler sadece Sivas’a gezmek için gelmiyor. İlimizdeki yatırım kapasitesi ve üretimle ilgili konular da görüşülecek. Şehrimizi 100 ülkeye tanıtma fırsatını çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu önemli programa çok iyi hazırlanarak şehrimizi sanayiden tarıma, kültürden turizme her yönden tanıtacağız” dedi.

