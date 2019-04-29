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29 Nisan 2019
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100 antika saat tamircisinden biri Diyarbakır'da
100 antika saat tamircisinden biri Diyarbakır'da
Yaşam Haberleri

100 tamirciden biri Diyarbakır’da

Editör Editör

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Diyarbakır’da yarım asırdır mekanik saat tamirciliği yapan Celal Yakışıklı (62), Türkiye’deki antika saat tamir edebilme yeteneğine sahip 100 ustadan biri.

Babasından öğrendiği mesleğini yapan Yakışıklı, saate olan ilginin teknolojiyle birlikte azalması üzerine, mesleğinin de yok olma durumuna geldiğini söyledi.

Diyarbakır’da yaşayan Celal Yakışıklı, babasının yanında 10 yaşındayken çırak olarak işe başladı. Baba mesleğini öğrenen Yakışıklı, eskiden herkesin saate sahip olamadığını anlattı. Yakışıklı, “Ben bu işi 50 yılı aşkın süredir yapıyorum. Saatler o zaman çok kıymetliydi. Herkes saat alamıyordu. O dönemki saatler mekanikti, elektronik saatler yoktu. Sonra elektronik saatler de çıkmaya başladı. Biz o zaman duvar saatlerini tamir ediyorduk. Kurmalı kol saati, otomatik kol saati, köstekli cep saatleri vardı. Onların tamirini yapıyorduk” dedi.

‘SAATİN YERİ AYRIDIR, CEP TELEFONUN YERİ AYRIDIR’

Gelişen teknolojiyle birlikte saate olan ilginin azalmasıyla mesleğinin tükenme noktasına geldiğini ifade eden Yakışıklı, Türkiye’de kendisiyle birlikte 100 dolayında saat tamircisinin olduğunu söyledi. Cep telefonları saat kullanımı etkilemesine rağmen, saatin yeri ayrı olduğunu kaydeden Yakışıklı, “Bu işi zevkle yapıyorum. Bir insan bir işi yaptığı zaman zevkle yapmalı, bir işi cani gönülden yaptığı zaman daha iyi bir şekilde yapar hem de öğrenme şekli daha fazla olur. Cep telefonları bizi bir dönem biraz sarstı. Ama bu durum çok geçmeden düzeldi.

Çünkü saatin yeri ayrıdır, cep telefonun yeri ayrıdır. Saat bir aksesuardır. Saatin zevki bambaşkadır. Zaman kavramı olduğu sürece saat da olacaktır hayatımızda. Diyarbakır’da bu eski saatleri yapan iki kişi daha var. Mekanik saatlerin ustaları kalmadı. Kimi yaşlandı işi bıraktı, kimi hayatını kaybetti. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye genelinde bu mekanik saatleri tamir eden 100 dolayında usta var. Diğer saatleri yapan çok var. Benim branşım mekanik saatlerdir. Diğer şehirlerden bunu yapamayanlar bana gönderiyorlar. Ankara, İzmir ve İstanbul’dan saat geliyor. Hatta yurt dışından izne gelen Diyarbakırlılar var. Almanya’dan, İngiltere’den, İsviçre’den gelenler var. İzne gelirken saatlerini getiriyor ben tamir ediyorum. Burada iş gücü ucuz diye bana getiriyorlar. Orada emek biraz daha pahalıdır. Bütün saatleri tamir edecek yeteneğim var. Benim babam saatçiydi, ben saatçiyim ve şu an 18 yaşında bir oğlum var onu yetiştiriyorum. Yani 3 kuşaktır saat tamir ediyoruz. Oğlum ailenin 3’üncü kuşağı olarak inşallah devam edecek” diye konuştu.

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Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

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