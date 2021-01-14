‘100 binden fazla kişi kargosunu esnaftan aldı’

İSTANBUL (DHA) – Yurtiçi Kargo’nun kargo teslim sürecini hızlandıran YK Plus Teslim Noktası uygulamasına katılan esnaf sayısı artmaya devam ediyor. Uygulama ile ilgili son rakamları açıklayan Yurtiçi Kargo Kargo Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canatan, “Kısa sürede Türkiye genelinde hizmet veren teslim noktası sayısı 2 bini aştı. 100 binden fazla e-ticaret kullanıcısı ise bu uygulamadan yararlandı” dedi.

Geçtiğimiz yılın başlarında Türkiye’nin de etki alanına girdiği pandemi süreci tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ticaret anlayışında değişime neden oldu. Yüz yüze ticaret yapılan işletmelerin ticari faaliyetlerinde azalma yaşanırken, e-ticaret platformlarına yönelim hızlandı. Bu süreçte Yurtiçi Kargo yaptığı yatırımlarla, müşterilerine yeni bir teslimat seçeneği olarak sunduğu YK Plus Teslim Noktası uygulaması ile teslimat sürecini hızlandırırken, mahalle esnafının da uygulamadan yararlanmasını sağladı.

“Tüm yatırımları kalitede farklılaşmak adına yapıyoruz”

YK Plus Teslim Noktası uygulaması ile esnafı kargo sektörüne dâhil ettiklerini söyleyen Yurtiçi Kargo Kargo Operasyonları Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Canatan proje kapsamında insanların kargolarını evde beklemek yerine anlaşmalı esnaflardan alabildiklerini belirtti. E-ticaret kullanıcılarının yeni bir teslimat seçeneğinden yararlanırken, mahalle esnaflarının da pandemi nedeniyle yaşadıkları gelir kaybına karşı alternatif kazanç imkânı bulduklarını söyleyen Canatan, “Türkiye’nin 81 ilinde uygulanmaya başlanan YK Plus Teslim Noktası modeline şu ana kadar bin beş yüz civarında esnaf dâhil edildi. Yurtiçi Kargo olarak, kendi birimlerimizle birlikte Türkiye genelinde 3 bine yakın teslim noktasından e-ticaret kullanıcılarına kargo teslimi yaparak, özellikle kampanya dönemlerinde herhangi bir kriz yaşamadan müşterilerimize hizmet verdik. Yurtiçi Kargo olarak yaptığımız ve önümüzdeki dönemde yapacağımız tüm yatırımları kalitede farklılaşmak adına yapıyoruz. Objektif olarak yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında, sektörde kalitemiz ile ayrıştığımızı net bir şekilde görebiliyoruz” diye konuştu.

“Müşteri memnuniyetini artırdı”

Şirketin sektöre kazandırdığı yeni model aynı zamanda e-ticaret kullanıcılarının yeni bir teslimat seçeneğinden yararlanabilmesine imkân sağladığını dile getiren Canatan, “Buna göre internet üzerinden alışveriş yapan kullanıcılar teslimat seçeneği olarak adrese teslim seçeneği yerine teslim noktası seçeneğini seçerek evde kargo beklemek yerine anlaşmalı noktalardan kargolarını teslim alabiliyorlar. Yurtiçi Kargo’nun ilk etapta büyük e-ticaret platformlarında uygulamaya koyduğu YK Plus Teslim Noktası, kargo teslimat sürecini hızlandırarak, e-ticaret platformlarından alışveriş yapan kullanıcıların kargolarını daha hızlı teslim almalarına imkân sağlıyor. Büyük e-ticaret platformlarının dahil olduğu sisteme tüm e-ticaret platformları, Yurtiçi Kargo’nun bölge müdürlüklerine ya da kendilerine en yakın Yurtiçi Kargo birimine başvurarak entegrasyon sürecini başlatabiliyor” dedi.

‘Bu uygulama bizim için önemli bir ek gelir oldu’

Gaziosmanpaşa’da bir bakkal dükkânı işleten Çetin Gülten, ekim ayında dâhil olduğu YK Plus Teslim Noktası ile ilgili evde kargo bekleme imkânı olmayan e-ticaret kullanıcılarının kargolarını güvenli bir şekilde alabildikleri için uygulamadan çok memnun kaldıklarını dile getirdi. Mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında da kargo teslim ettiklerini belirten Gülten, ayda 100’den fazla kargo teslim ettiğini ve kullananların sayısının giderek arttığını ifade etti.

Gülten sözlerine şöyle devam etti:

‘Okuduğum bir haber ile haberdar olduğum Teslim Noktası uygulamasına internet üzerinden başvurumu yaptım ve sisteme dâhil oldum. Sistem oldukça basit ve kullanışlı. Akıllı telefona indirilen bir uygulama ile tüm süreci takip edebiliyorum. Sabah saatlerinde kargolar geliyor ve sisteme akıllı telefonumdan kolaylıkla girişlerini yapıyorum. Müşterilere bilgilendirme yapıldıktan sonra telefonlarına gelen kodu kendi telefonumdan sisteme girerek kargolarını teslim ediyorum. Müşteriler istedikleri zaman kargolarını alabildikleri için oldukça memnun. Pandemi nedeniyle bu yıl içerisinde işlerimizde düşüş yaşarken bu uygulama bizim için önemli bir ek gelir oldu. Birçok arkadaşıma da tavsiye ediyorum.’