100 bin liralık ziynet eşyası olan çelik kasayı çalanlar yakalandı

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde girdikleri bir evden içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çalan 3 kişi ile olayla bağlantısı olduğu belirlenen 2 kişi İstanbul, Diyarbakır ve Bursa’da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Olay, 29 Kasım günü Gölcük’te meydana geldi. Daha önceden belirledikleri bir eve giren 3 şüpheli, içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan çelik kasayı çaldı. Ev sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Eve giren 3 şüphelinin daha önce benzer suçlardan 15 adet sabıka kaydı bulunan M.A., 3 adet sabıka kaydı bulunan S.C. ve H.S. olduğu belirlendi. Şüpheliler, İstanbul, Bursa ve Diyarbakır’da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden M.A.’nın evinde yapılan aramada olayla bağlantısı olduğu belirlenen M.Ç. ve Ş.Y. de gözaltına alınırken, 1 kilo 620 gram uyuşturucu madde skunk, bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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