100 bin liralık kereste çaldığı iddia edilen 4 kişi yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, bir depodan 100 bin lira değerinde kereste çaldıkları iddia edilen 4 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.

Üniversite kavşağında bir firmaya ait kereste deposuna giren E.Y., A.K., S.M. ve E.K., 100 bin lira değerinden ithal keresteleri traktöre yükleyip kaçtı. Şüpheliler, çaldıkları keresteleri 10 farklı kişiye sattı. Depo sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirlediği şüphelileri, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 10 kişiye satılan keresteler de bulunarak sahibine teslim edildi.

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