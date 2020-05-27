Kahramankazan Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan ilçede çiftçi ve üreticilere yönelik yaptığı desteklemeleri sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde yüzde 50 hibe desteğiyle 1 milyon sebze fidesini 500 çiftçiyle buluşturan Kahramankazan Belediyesi, başkentin önemli domates üretim merkezlerinden ilçenin Güvenç Mahallesi’ndeki (Köyü) çiftçilere yine aynı hibe oranıyla 100 bin domates fidesi daha dağıttı.

Tarım ve hayvancılığa büyük destek

Kahramankazan Belediyesi, 2019’da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yönelik her yıl verdiği sebze fidesi desteğini vermemesi üzerine harekete geçerek, başkentte çiftçi ve üreticilere sebze fidesi desteğinde bulunan tek belediye olmuş, bu kapsamda 1 milyon sebze fidesini (domates, biber, patlıcan, salatalık) yüzde 25 hibeyle çiftçilerle buluşturmuştu. Kahramankazan Belediyesi, geçtiğimiz günlerde 500 çiftçiye bu kez yüzde 50 hibe oranıyla 1 milyon sebze fidesi dağıtmıştı. Belediye, geçtiğimiz günlerde ayrıca, ilçenin meşhur Ova Kavunu’nun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilere yüzde 100 hibe desteğiyle tohum ve ilaç desteğinde bulunmuş, bu destekten faydalanan çiftçiler, 1000 dekarlık (1 milyon metrekare) alana kavun tohumlarını ekmişti. Hayvan yetiştiricilerine de unutmayan Kahramankazan Belediyesi, koyunların mikroplardan ve parazitlerden temizlenmesini sağlayan ve Ankara’da bir ilk olan mobil koyun banyoluğunu da hizmete sunmuştu.

100 bin fide daha

Kahramankazan Belediyesi, bu desteklemelerine bir yenisini daha ekledi. Belediye bu kapsamda, başkentin önemli domates üretim merkezlerinden olan ve domatesiyle meşhur Güvenç Mahallesi’ndeki 35 çiftçiye yüzde 50 hibe desteğiyle 100 bin domates fidesi daha dağıttı. Böylece Kahramankazan Belediyesi’nin bu yıl içinde çiftçilere verdiği sebze fidesi desteği 1 milyon 100 bine ulaşırken, 535 çiftçi ve üretici bu desteklemelerden faydalanmış oldu. 100 bin domates fidesi düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı. Fidelerini alan çiftçilerin mutluluğu görülmeye değerdi. Çiftçiler aldıkları fideleri vakit kaybetmeden toprakla buluştururken, geçtiğimiz hafta yapılan fide desteğiyle birlikte Güvenç Mahallesi’nde dağıtılan fide sayısı da 350 bine yükselmiş oldu.

Büyükşehir ikinci kez mağdur etti

Çiftçilikle uğraşan Güvenç Mahallesi Muhtarı Mehmet Vural ile desteklemeden faydalanan çiftçiler, sene başında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağını duyurduğu domates fidesi desteği için başvuruda bulunduklarını anlatarak, “İstediğimiz fide cinsini Büyükşehir’e ilettik. Onlar da bu fideleri bize vereceklerini söyledi. Ancak domates dikim dönemi geldiğinde Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bizlere bu fide desteğini veremeyeceklerini, desteklemenin iptal edildiğini söyledi” dedi.

Kahramankazan fidesiz koymadı

Bu durum karşısında büyük mağduriyet yaşadıklarını anlatan Vural, 35 çiftçi arkadaşıyla birlikte Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan yardım istediklerini söyledi. Başkan Oğuz’un domates fidelerini dikim dönemi bitmeden kendileri için bularak temin ettiğini ifade eden Vural, “Allah Başkanımızdan ve belediyemizden razı olsun. Bizi mağduriyetten ikinci kez kurtardılar. Büyükşehir Belediyesi geçen sene de fide vereceğiz deyip vermemişti. İmdadımıza yine Kahramankazan Belediyesi yetiştii” dedi. Çiftçiler ayrıca, “Büyükşehir Belediyesi’ne fide almak için yazılmıştık. Geçen yıl da bizlere fide vereceklerini söylediler, ancak vermediler. Bu yıl da bizi yine mağdur ettiler. Kahramankazan Belediyesi’nin bu desteğinden çok memnunuz. Bizi fidesiz koymadılar ve fidelerimizi verdiler” diye konuştular.

Elbette kayıtsız kalamazdık

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 2 yıldır çiftçi ve üreticilere sebze fidesi desteği verdiklerini belirterek, bu desteklemelerini önümüzdeki yıllarda da hibe oranını yükselterek sürdüreceklerini söyledi. Güvenç Mahallesi çiftçilerinin, Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerine yaşattığı mağduriyeti anlatarak yardım istemeleri üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Oğuz, “Çiftçilerimizin bu taleplerine elbette kayıtsız kalamazdık. Bu kapsamda 1 milyon fide desteklememizi bitirmiş olmamıza rağmen, hemen çalışmamızı yaparak, buradaki 35 çiftçimizin ihtiyacı olan 100 bin domates fidesini kendilerine yüzde 50 hibe destekli olarak verdik” diye konuştu. Oğuz, belediye olarak çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.