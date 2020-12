“10 yıldır şükürler olsun temizim”

Geçmişte arkadaşlarının baskısı ile uyuşturucuya başladığını, polis baskını sonrasında mahkemeler, hastaneler ve psikolojik destekler sonunda uyuşturucudan uzaklaştığını ifade eden Y.T. (28) yaşadıklarını gazetemize anlattı.

Üniversite yıllarında arkadaşlarına özendiği için uyuşturucuya başlayan ve daha sonra polis baskını sonucu hukuki süreç ile tedavi sürecinden geçtikten sonra uyuşturucuya tövbe eden Y.T.(28) gençlere uyarılarda bulundu. Y.T.: “Bir kereden bir şey olmaz diyen arkadaşlardan ve korkak mısın sen? bir şey olmaz diyenlerden uzak durun” dedi.

‘BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ’

Ankara’da bir vakıf üniversitesinde eğitimine devam ederken bir arkadaş toplantısında kendisine ikram edilen uyuşturucu madde ile bu alışkanlığa nasıl başladığını ifade eden Y.T. şunları aktardı; “ Üniversiteden arkadaşın evinde toplandık oturuyoruz. İşte eğlence falan filan. Neyse bir anda para toplanmaya başlandı. Bende yiyecek, içecek alınacak diye düşündüm ve bende para koydum ortaya. Neyse sonra 3 kişi seçildi. Onlar bir arabaya bindi ve gitti. Yaklaşık bir buçuk saat sonra geri geldiler, ama ellerinde hiç bir şey yok. Neyse işte sigara paketi büyüklüğünde bir şey çıkardılar. Sonra içmeye başladılar. Bende hiç bilmediğim için baktım nedir diye. Sonra yanımda oturan biri vardı. Kendisiyle bıraktıktan sonra konuşmadım hiç. O zaman arkadaşımdı dedi ki; ‘içsene sen de’ bende dedim ki sağ ol benim o işlerde işim olmaz dedim. Bana ‘sen korkak mısın oğlum?… Bir kerden bir şey olmaz korkma’ dedi. Tabi gençlik de var ben de bir kere denedim. Bir anda dünya yıkılıyor zannettim nefesim kesildi. Neyse işte herkes gülüyor, kahkahalar falan ben de bir sessizlik bir suskunluk içten içe de korku var tabi ama belli etmiyorum. Neyse oradan ayrıldık. Tabi o zamanlar bu illetin nasıl zararlı olduğunu bilmiyorum. Birkaç gün sonra böyle bir eksiklik, arama yerinde duramama falan başladı. Şeyi de düşünmüyorum uyuşturucu madde istiyorum diye. Sonra yine o eğlencede rastladığım arkadaşları gördüm. Eskiden arkadaş yani şimdi yüzlerine bile bakmıyorum. Neyse dediler ki; ‘senin canın çekiyor bizimle takıl hayatı yaşa’ ben tabi kendime konduramıyorum ama öyle bir şey yapıyorlar ki bir anda yine onların yanında buldum kendimi. Neyse bir iki derken bir gün sıra bana geldi. Ben ve iki arkadaşım maddeyi alacağımız yere gitmekle görevlendirildik.”

Kendilerinin maddeyi almaya gittiği yerde polislerin takibine takıldıklarını ifade eden Y.T. olayları şöyle aktardı; “Neyse sonra çıktık gittik işte ben arabada bekliyorum. Bir arkadaş aldı geldi. Arabaya bindik gidiyoruz. Şöyle 15 dakika falan geçti. Önümüze bir araba kırdı. Beyazdı galiba uzun zaman geçti üzerinden çok hatırlamıyorum. İçinden 3 adam indi. Ne oluyor diye baktık, meğerse sivil polislermiş. İşte arabadan indik, kontrol gerçekleştirdiler. GBT’lere baktılar falan. Bizim maddeyi aldığımız yer takip ediliyormuş zaten bizden hemen sonra maddeyi satan kişiyi gözaltına almışlar. Sonra biz de takibe düşmüşüz. Neyse polisler açık açık söyledi ‘bak malı aldığınızı gördük zorluk çıkarmayın’ dediler baktık durum ortada evet aldık dedik. Sonra bizi de aldılar Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüler. İfadelerimiz alındı falan ama nasıl korkuyorum çünkü aileme haber giderse hem onları üzeceğim hem de rezillik yani neyse ifadeler sonrasında adli tabip falan derken savcılık tarafından hukuki işlemler başlatıldı. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan mahkemeye sevk edildik. Adli kontrolle serbest bırakıldık.”

‘AİLEMİN DUYMASINDAN KORKTUM’

Polis tarafından ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye çıkacakları günü beklediklerini ancak bu dönemde olayın ailesinin kulağına gitmesinden korktuğunu ifade eden Y.T. şunları aktardı; “Bize mahkeme kağıdı gelecek dediler. Korkudan öleceğim ailem duyarsa yani durum çok kötü. Allah korusun benim yüzümden hastalanabilirler. İşte sürekli dualar ediyorum vallahi tövbe Allah’ım ne olur ailemin kulağına gitmesin diye. Neyse mahkeme kağıdı geldi. Uyuşturucu madde kullanmaktan suçlu bulunduk. Bana ve arkadaşlara idrar kontrolü ve psikolojik destek kararı verdiler. Belli aralıklarla gidip idrar örneği vererek tekrar kullanmadığımı kanıtladım. Aynı zamanda yine belli periyotlarla psikolojik destek aldım. Uyuşturucunun zararları anlatıldı. Kendimize, ailemize, sağlığımıza, ülkemize zararları bize öğretildi. Zaten ben ilk günden tövbe etmiştim. Bu destekler de ekstra bana güç verdi. Daha sonra dediler ki bu süreç 2 sene sürecek ve bir rapor hazırlanacak. Eğer bu süreçte tekrar kullanırsanız hukuki olarak çok büyük sonuçları olacağı bize anlatıldı.”

O günden sonra bir kereden bir şey olmaz diyenlerden uzak durduğunu ifade eden Y.T. sözlerine şöyle devam etti; “O günden sonra o tayfa ile tüm bağımı kopardım. Kesinlikle görmedim. Zaten tövbe etmiştim. Bir de ailem duymasın diye kesin kesin kendime sözler verdim. Yeminler ettim. Sonunda 2 senelik bir süreç sonunda tüm kontroller ve mahkeme olayı son buldu. Yaklaşık 10 yıl oldu. Gerçekten çok mutluyum ve şükrediyorum. Buradan da herkese sesleniyorum özellikle gençlere kesinlikle yok bir seferden bir şey olmaz, yok efendim sen delikanlı değil misin falan filan gibi söylemlere itibar etmesinler. Yok kardeşim ben korkağım, ben bir kereden bir şey olur diyorum deyip o kişilerden uzak dursunlar. Hem sağlıklarına zarar, hem de maddi olarak sizi sömürüyorlar. Ben hatırlıyorum yemek yemezdim gider o illete para bulurdum. Ama çok şükür şuan temizim. 10 yıldır temizim şükürler olsun.”

SPORLA UĞRAŞIYOR

Yaşanan olayların ardından büyük pişmanlık duyduğunu ifade eden Y.T. psikolojik destek programının bitmesi ve her şeyin sonlanmasının ardından üniversiteyi bitirdiğini, kendini spora verdiğini vurguladı. Y.T.: “Bütün bu olaylar bittikten sonra önce üniversiteyi bitirdim. Sonra işte biraz şehir hayatından uzaklaştım. Bir yıla yakın Ege’de bir sahil kasabasında kaldım. Daha sonra da Ankara’ya geri dönünce spora başladım. Sağlıklı bir hayatı tercih ettim. Şu an sigara bile kullanmıyorum. Arkadaşlarımı da çok titiz seçmeye dikkat ediyorum. 3 sene öncede bir şirkette işe başladım. Şu an mutluyum, tekrar ediyorum gençlere diyorum sakın bu illete başlamayın ben ucuz atlattım ama çevremde neler yaşayanlar oldu. Malını, mülkünü, hayatını kaybedenler oldu. Tekrar söylüyorum bu illet size bir şey katmaz.” ifadelerini kullandı….