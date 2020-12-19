10 katlı inşaatın çatı katında mahsur kalan köpek kurtarıldı

Alİ Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)- KARAMAN’ın Ermenek ilçesinde inşaat halindeki 10 katlı binanın çatı katında 3 gün boyunca mahsur kalan köpek, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki 10 katlı binanın çatı katından, gelen köpek sesini duyanlar, belediyeye ihbarda bulundu. Ermenek Belediyesi ekipleri, binanın çatı katında mahsur kaldığı belirlenen köpeği kurtardı.
Koruma altına alınan köpeğin 3 gün önce binanın çatısına çıkıp, merdivenlerden korktuğu için inemediği tahmin ediliyor.
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