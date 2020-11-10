10 Kasım’da Anıtkabir’e ziyaretçi akını

Gökhan CEYLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82’nci ölüm yıl dönümünde Anıtkabir, resmi törenin ardından ziyaretçi akınına uğradı. Tekerlekli sandalye ile Anıtkabir’i ziyarete gelen 87 yaşındaki Gülten Gönen, Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile poz verdi.

Anıtkabir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı. Sabah erken saatlerde Anıtkabir çevresinde toplanarak kapıların açılmasını bekleyen vatandaşlar, güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra sırayla içeriye alındı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk’ün mozolesine gelen vatandaşlar, çiçekler bırakıp dua etti. Anıtkabir’i ziyaret eden binlerce kişi, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile bol bol fotoğraf çektirdi. Anıtkabir’de görevli askerler de ziyarette bulunan vatandaşları koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe ve maske konusunda sık sık uyardı.

87 YAŞINDAKİ ZİYARETÇİ İLGİ ODAĞI OLDU

Tekerlekli sandalye ile Anıtkabir’i ziyarete gelen 87 yaşındaki Gülten Gönen ise vatandaşların ilgi odağı oldu. Elindeki Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile poz veren Gönen, babası Gazi Cemal Gönen’in Atatürk’ün emir eri olduğunu belirterek, her yıl 10 Kasım’da Anıtkabir’e geldiğini söyledi.

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