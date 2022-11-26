10 gündür aranıyordu, sulama kanalında cesedi bulundu

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) – ADANA’da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ve 10 gündür haber alınamayan Ali Demir’in (31), sulama kanalında cesedi bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi’nde oturan Demir ailesinin oğlu Ali Demir, 15 Kasım günü iş çıkışı eve gelip, cep telefonu kılıfını aldıktan sonra dışarı çıktı. Ali Demir’in gece eve gelmemesi üzerine baba Cuma Demir, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ali Demir, 10 gündür aranırken, bugün saat 21.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Gökçeli Mahallesi’nde vatandaşlar sulama kanalı içinde bir erkek cesedi olduğunu farketti. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Ali Demir’e ait olabileceği ihtimali üzerine baba Cuma Demir’e haber verildi. Olay yerine gelen Cuma Demir, cesedin oğluna ait olduğunu teşhis etti. Jandarmanın olay yerinde yaptığı çalışmanın ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Demir’in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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