Ekonomik krizinden en çok etkilenen konut sektörü ile ilgili olarak 2017 yılından beri birçok özendirici düzenlemeler yapılmaktadır. Son olarak 10 günde katma değer vergisi iadesini alma Tebliği yürürlüğe girdi. Uygulama 1 Mart 2019 tarihinde itibaren yürürlüğe girecektir.

Resmî Gazete’nin 20 Şubat 2018 tarihli sayısında yayınlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 24 Seri Numaralı Tebliği ile mükelleflere bazı kolaylıklar getirilmektedir. Düzenleme mükelleflerin Ocak/2019 ve sonrasındaki işlemlerine uygulanacaktır.

Mükelleflere Yeminli Mali Müşavir Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporuyla talep edilebilen katma değer vergisi iadelerine uygulanmak üzere, iade talebini ‘’KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna’’ göre olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’sinin on iş günü içerisinde gerçekleştirilebilmesi olanağı getirilmektedir.

“KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması” olarak adlandırılan uygulamanın uzun incelemeler sonucu iadesi geciken katma değer vergisi iadelerinin mükelleflere rahat nefes alması beklenmektedir.

ÖN KONTROL RAPORUNA DAYALI İADE UYGULAMASININ KOŞULLARI

Yapılan düzenlemenin koşulları aşağıdaki gibidir:

1- Aylık beyanname veren mükelleflerin en az 24 dönem yani 2 yıl boyunca katma değer vergisi beyannamesi vermesi, vergilendirme dönemi 3 aylık olanlar için ise en az 8 dönem beyannamelerinin verilmesi,



2- Bu iade sisteminden yararlanmak için daha önce en az üç vergilendirme dönemine ilişkin iade talebinin sonuçlanmış olması,



3- Mükellefin kendisi, ortakları, ortaklıkları ve kanuni temsilcilerinin;

Özel esaslara tabi olmaması yani daha önce sahte veya yanıltıcı belge kullanmamış olması,



Vergi İdaresince yapılan değerlendirme ve analizler sonucunda bireysel olarak veya organize bir şekilde sahte belge düzenleme tespiti nedeniyle veya iade taleplerinin riskli iade kapsamında incelemeye sevk edilmemiş olması,



4- Teminat veya Yeminli Mali Müşavir Raporu karşılığı iade talep edilmesine karşın vergi dairelerinin yapacakları kontrollerde tespit edilen eksiklik veya olumsuzlukların mevzuata uygun şekilde düzeltilmemesi sonucu iade taleplerinin incelemeye sevk edilmemiş olması,



HİS yani hızlandırılmış iade sistemi ve İTUS yani indirimli teminat uygulama sistemi sahibi mükellefler de bu uygulamadan yararlanacaklar. Ancak bu uygulamadan faydalanmak için başvuran mükelleflerin, Katma Değer Vergisi İadesi Ön Kontrol Raporuna göre iade edilen tutardan sonra kalan iade tutarına ilişkin olarak HİS, İTUS, ATU yani artırımlı teminat ve teminat karşılığı iade uygulamalarından faydalanmaları mümkün değildir.

HİS, İTUS, ATU ve teminat karşılığı iade talep ettikten sonra bu iade taleplerinden vazgeçerek aynı iade talebi için bu uygulamadan faydalanması da mümkün değildir.



İNCELEME İÇİN SÜRE BELİRLENMELİDİR



Vergi Daireleri tarafından iadenin yüzde ellisi iade edildikten sonra geriye kalan için ibraz edilecek Yeminli Mali Müşavir Raporlarının sonuçlandırma süresinin ucu açık bırakılmıştır. Nasıl olsa verginin yarısı alındı diye raporların geciktirilmesi de yeni bir gecikme nedeni olmaması için bu konuda da bir süre belirlenmesi yapılmamalıdır.



İyi niyetle düzenlendiğine inandığımız uygulamanın bazı aksaklılar barındırdığı görülmekle birlikte, öncelikle uygulamanın yürürlüğe girmesi, uygulanması ve aksayan yönlerin zaman içinde düzeltileceğini beklememiz gerekir.