10 bin TL’lik PVC kapı ve pencere hırsızlığı kamerada

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da kimliği belirsiz kişinin, PVC kapı ve pencere satışı yapılan iş yerine girip yaklaşık 10 bin TL’lik kapı ve pencereyi çaldığı anlar, kameraya yansıdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’nde meydana geldi. Mücahit Bayır, sabah iş yerine geldiğinde dükkanın önüne bıraktığı PVC kapı ve pencerenin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını izleyen Bayır, bir kişinin gelip malzemeleri çaldığını gördü. Bayır, polis merkezine giderek şikayette bulundu.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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