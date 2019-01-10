Ziraat Bankası’nın kredi kartı borçlarını yapılandırırken arayacağı şartlar belli olmaya başladı.

Borcu olanların sistem üstünden görülebileceğini vurgulayan Ziraat Bankası yetkilileri, kredi kartı borcunun gene sistem üstünden direkt kapatılacağını belirttiler. Yetkililer, verilen kredinin bir tüketici kredisi seçeneği olmadığını belirterek, kredi verilecek olanların ödeme güçlüğü çekmesi gerektiğini, amacın borcun kapatılması olduğunu söylediler. Bunun için bankalarla da konuşulacağını ifade eden yetkililer, kişi borçlarının sistem üstünden kapatılacağını ve paranın kişilerin eline verilmeyeceğini bildirdiler. Dün sabah ilk yapılandırmalar başlarken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun da (BDDK) Ziraat Bankası’nın yeni modeli için yeni bir düzenleme hazırlığı yapmış olduğu belirtildi.

10 MADDEDE YAPILANDIRMA

1) Ziraat Bankası’nın kredi kartı borçlarını ödemekte zorlananlar için kullandıracağı kredi ‘Birleştiren gereksinim Kredisi.’ Ziraat Bankası ya da başka bankaların müşterileri bu krediyi kullanarak kredi kartı borçlarını kapatabilecek.

2) Kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyenlerin ya en ödemeyi yapmış olması ya da borcunu geciktirmiş fakat takibe düşmemiş olması gerekecek.

3) Şu anda kredi kartlarının gecikme faizi yüzde 2.75. Ziraat Bankası’nın kullandıracağı kredide 24 aya kadar faiz yüzde 1.10 olacak. 24 aydan sonrası için kredi faizi yüzde 1.20 olarak uygulanacak.

4) 10 bin liralık bir kart 24 ay hiç ödenmezse yüzde 2.75’lik faiz üstünden 21 bin 798 liraya ulaşıyor. Ziraat Bankası’ndan kredinin kullanılması halinde eğer 24 aya kadar kullanılırsa yüzde 1.10’luk faiz üstünden aylık taksit 489 lira olacak ve dönem sonunda ödenecek meblağ 11 bin 733 lira olacak.

5) 10 bin lira 60 ay vadeli alınırsa yüzde 1.20’luk faiz üstünden aylık taksit 250 lira olacak ve dönem sonunda 15 bin lira olarak ödenecek.

6) Birleştiren gereksinim Kredisi kullanabilmek için tarih sınırı 31 aralık 2018 olarak belirlendi. Kapsama bireysel krediler giriyor. Ticari krediler girmiyor. Kredi kartları kapsama dahil, tüketici kredileri dahil değil.

7) Kredi kartı borçlarını kapatanların bir gelirinin olması gerekiyor. başka bankalar kredi verirken kişilerin almış olduğu maaşın yüzde 50-55’ini takside bağlıyorlar. Ziraat Bankası’nın bu konuda esnek davranabileceği ve maaşın yüzde 70-75’ini kişiye bırakılabileceği belirtiliyor. ancak bu oran da kişinin dosyası incelenirken karara bağlanacak.

8) kişinin iki kartı var ise ve birisini alışveriş kartı olarak kullanıp en ödemeyi gerçekleştiriyorsa, başka karttan nakit çekmişse her iki kartındaki borcunu da kapatabilecek, birleştirebilecek. başka bankalardaki borçlar kapatıldıktan ve kartlar iptal olduktan sonra Ziraat Bankası kişiye kendi kredi kartını önerecek.

9) Yapılandırılan borçlar için sınır yok. 500 liralık borç da 100 bin liralık kredi kartı da yapılandırılabilecek. ancak kişinin gelir seviyenin borcu ödeyip ödemeyeceği ölçütüne bakılacak.

10) Tüketici kredilerinde genel sınır şu anda 36 ay. BDDK’nın Ziraat Bankası’nın kredi kartı borçlarını yapılandıran modeli için yeni geçici bir düzenleme hazırlığı yapmış olduğu belirtildi.

5 ADIMDA BAŞVURU

1) Ziraat Bankası dün kapılarını neredeyse kredi kartı borçlarını kapatmak isteyenlere açtı. Bankaya giderken yanınıza TC numaranızın yazılı olduğu kimliğinizi ve çalışıyorsanız maaş bordronuzu alın. Emekliyseniz e-devlet şifrenizi bilmeniz yeterli. Geliriniz alacağınız krediyi karşılayabilecek durumda değilse bir de kefil gerekebilir. Siz her ihtimale karşı, ikinci bir iş olmasın diye, kefilinizi de bordrosuyla yanınızda götürün.

2) Borcunu kapatmak istediğiniz kredi kartınızın/kartlarınızın yanınızda olmasına gerek yok. Zira TC numaranız girildiğinde sistemden bütün kart borçlarınız görülebiliyor. Borç dozuna göre kredi sınırınız belirleniyor ve Genel Müdürlük’e onaya gönderiliyor.

3) Banka kredi vermek için yükümlü kartlarınızın iptalini istiyor. Krediniz Genel Müdürlük tarafından onaylanırsa, kartı aldığınız bankadan, bütün kredi kartları ve toplam kart sınırının iptalinin sağlanması için, toplam kapama bakiyesini gösterir belge alıyorsunuz. Bu belgeyi başvurduğunuz Ziraat Bankası şubesine teslim ediyorsunuz.

4) Banka aldığınız krediyi EFT ile direkt yükümlü olduğunuz banka/bankalara gönderiyor. Bunun için almış olduğu EFT/sigorta vs giderleri da alacağınız kredinin içine dahil edebiliyorsunuz.

5) Kartınız kapanmış olduğu an borcunuz da bitiyor. Tek yükümlü olduğunuz yer Ziraat Bankası oluyor. Kredi kartsız yapamam diyorsanız Ziraat Bankası size, sınırını gelirinize göre belirleyeceği, yeni kredi kartı da önerebiliyor.