1 yaşındaki Fatmagül, pencereden düşerek, hayatını kaybetti

Orhan AKTUĞ/ LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Lapseki ilçesinde Suriyeli ailenin 1 yaşındaki kızları Fatmagül Kurdi, annesinin yemek yaptığı sırada 4’üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek, hayatını kaybetti.

Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi’nde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Suriyeli Mustafa-Nean Kurdi çiftinin kızları Fatmagül Kurdi, annesinin yemek yaptığı sırada pencereden düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetti. Polis, anne babayı emniyete götürerek, ifadelerini aldı.

Soruşturma sürüyor.

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