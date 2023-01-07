1 yaş altı çocuklarda meningokok tehlikesine karşı uyarı

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Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Cenk Çelik, meningokok menenjitinin en sık görüldüğü grubun 1 yaş altı olduğunu belirterek, tedavide geç kalındığında hastalığın sağırlık, zeka geriliği ve ölümle sonuçlanabildiği uyarısında bulundu.

Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Cenk Çelik, grip enfeksiyonlarının son zamanlarda arttığını, aşının koruyuculuğu 2-3 hafta sonra kendini gösterdiği için grip ayları başlamadan önce aşı yapılması gerektiğini bildirdi. Henüz gribe yakalanmamış sık hastalanan risk grubundaki çocukların da grip sezonu boyunca aşılarını yaptırabildiğini aktaran Çelik, meningokok menenjitinin her yaş grubunda görüldüğünü, en fazla 5 yaş altı çocukların etkilendiğini anlattı.

Çelik, meningokok menenjitinin en sık görüldüğü yaş grubunun 1 yaş altı olduğunu kaydederek, bakteriyel bir etkene sahip bu hastalığın tedavisine uygun antibiyotiklerin etkin rol oynadığını bildirdi.

“Başlangıç döneminde tedavi şart”

Uzm. Dr. Cenk Çelik, meningokok menenjitinin sebep olduğu komplikasyonlara ilişkin şu açıklamalrda bulundu:

“Hastalık, şikayetler ilk ortaya çıktığı dönemden itibaren 24 saat içinde hızla ilerliyor. Tedavide geç kalındığında; uzuv kayıpları, sağırlık ve zeka geriliği gibi komplikasyonlarla beraber ciddi oranda ölümle sonuçlanıyor. Tedavide en yüksek başarı başlangıç döneminde. Ateş, kusma, huzursuzluk ve beslenme bozukluğu gibi semptomlar çoğu enfeksiyon hastalığı ile karıştırılabileceğinden korunma, birincil yöntem.”

Çelik, mevsimsel grip aşıları ve aşı takvimindeki diğer rutin aşılamaların meningokok menenjitinden korunmada etkin olmadığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Grip aşısı, her yıl kış aylarında görülmesi beklenen influenza virüslerine karşı etkin bir koruma sağlıyor. Çocuklarda ciddi sonuçlara neden olan meningokok menenjitin etkeni Neisseria Menengitis bakterisidir. Çocuklarımızı menenjitin en sık bakteriyel nedeni olan bu etkenden korumak için meningokok aşılaması uygulanmalı. Ne mevsimsel grip aşıları ne de ulusal aşı takvimindeki diğer rutin aşılamalar meningokok menenjitinden korunmada etkin değildir.”