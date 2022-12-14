“1. Uluslararası Ankara Gitar Festivali” yarın başlayacak

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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öncülüğünde ve Mamak Belediyesi katkılarıyla, 15-18 Aralık’ta “1. Uluslararası Ankara Gitar Festivali” düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında, Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi’nde, müzisyenler ve eğitmenler, konser, seminer, atölyeler organize edecek.

Yarışmalarda dereceye girecek gençlere hediyeler verilecek

Festival boyunca, Musiki Muallim Mektebi’nde saat 19.00’da yerli ve yabancı profesyonel müzisyenler sahne alacak.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Fakültesi binasındaki dersliklerde ise saat 09.00-15.00’te eş zamanlı ustalık atölyeleri yapılacak.