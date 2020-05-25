MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, “1 Ocak’tan itibaren Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar sonucunda 1458 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürdürecek” dedi.

Bakan Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Komuta Kademesi ile 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı ziyareti sonrasında 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’nda incelemelerde bulundu. 222’nci Filo Komutanlığı’nı ziyaret eden Akar, burada personelle bayramlaştı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamındaki tedbirlerin uygulandığı ziyaretlerde konuşan Bakan Akar, silahlı kuvvetlerin bütün halinde, hem terörle hem de koronavirüs ile mücadelesinin devam ettiğini belirtti. Bakan Akar, terörle mücadelenin hız kesmediğini vurgulayarak, “1 Ocak’tan itibaren Irak’ın, Suriye’nin kuzeyinde terörle mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlar sonucunda 1458 terörist etkisiz hale getirildi. Mücadele yoğun şekilde devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bu mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla sürdürecek” dedi.

‘TSK BU MİLLETİN BAĞRINDAN ÇIKMIŞ BİR KURUMDUR’

Bakan Akar, TSK’nın asil milletinin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar her türlü mücadeleyi yaptığını, bundan sonra da aynı şekilde yapmaya devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, duygusal, kişisel, ön yargılı bilgi ve yorumların dışında, vazifesini hukuk çerçevesinde ve şeffaf şekilde yapma gayreti içindedir. Bugüne kadar olduğu gibi görevlerimizi şu anda 5 operasyon bölgesinde büyük bir azim ve kararlılıkla yaparken, bu faaliyetlerimizi tamamen hukuk çerçevesinde icra ettiğimizi ve tüm bu faaliyetlerin şeffaf, her türlü denetime açık olduğunu herkesin bilmesi lazım. TSK bu milletin bağrından çıkmış bir kurumdur, yani asil milletimizin bağrından çıkan TSK, kurumsal bir yaklaşımla daima, ‘ben’ demeden ‘biz’ diyerek akıl ve bilim ışığında anayasa ve yasalar çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde, görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.”