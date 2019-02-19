Bir grup gazeteci arkadaşımla dün hoş bir oyun oynadık.

Her birimiz bir partinin sözcüsü olup temsili 1 Nisan demeçleri verdik.

İlk söz küçüğün, yani Saadet Partisi sözcüsünün:

Bu seçim milletin bize oyunu olmasa da gönlünü verdiğini ortaya koymuştur. Bunun derin mutluluğu içindeyiz. Aziz milletimiz bağrından çıkan partinin değerini bir kez daha tescil etmiştir.

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İYİ Parti sözcüsü ise şunları söyledi:

Yeni kurulmuş bir parti olarak aldığımız oy tahminlerimizin üzerindedir. Halkın teveccühü giderek büyümekte, önümüzdeki seçimde iktidarın en güçlü adaylarından biri olduğumuzu göstermektedir.

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MHP sözcüsü de şöyle konuştu:

Seçimin memleketimiz için beka meselesi olduğu yüksek şuuruyla hareket ederek sandığa koşanlar zillet ve illet ittifakına Osmanlı tokadını bütün şiddetiyle patlatmıştır. Bu ittifakın artık ayakta durması mümkün değildir.

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Şimdi de CHP sözcüsünü dinleyelim:

Seçime hile karışmıştır. Anadolu’nun bir çok yerinde partili arkadaşlarımız çöplerden oy pusulaları toplamaktadır. Seçim kurulları görevini layıkıyla yapmamış, iktidarın dümen suyuna girmiştir. Böyle bir seçim meşru kabul edilemez.

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Son söz Ak Parti sözcüsünden:

15 Temmuz’da istediklerini elde edemeyen karanlık güçler daha sonra ekonomik terör estirmeye çalışmış ama bunda da muvaffak olamamıştır. Aziz milletimiz üzerinde oynanmak istenen oyunu fark etmiş, oylarıyla onlara hak ettikleri dersi vermiştir.

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