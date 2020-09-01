1 milyon öğrencinin eş zamanlı ders alabildiği bir seviyedeyiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Ankara’da düzenlenen MEB-Dünya Bankası Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi Tanıtım ve İstişare Toplantısı’na katıldı. Toplantıda 2023 eğitim politikaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Eğitimde bir vizyonun olmasının önemine değinen Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti; “2023 Eğitim Vizyonu ile beraber, yenilikçi ve dünyadaki dönüşümü dikkate alan, dünyanın geleceğinin nereye doğru gittiğini algılamaya çalışan ve bu geleceği hep birlikte kurmaya gayret eden bir bakış açımız var. “

‘KARARLILIĞIMIZ VAR’

Toplantıda Türkiye’nin pandemi ile mücadelesinde eğitimi bütün bileşenleri ile ele aldıklarını belirten Bakan Selçuk kararlılığa vurgu yaptı. Bakan Selçuk: “Bizim bütün bu Covid-19 sürecinde eğitimi tüm bileşenleriyle ele almak ve dünya çapında olagelen süreçlerle de ilişkilendirerek ele almak noktasında bir kararlılığımız var. 2023 Eğitim Vizyonu ile beraber, yenilikçi ve dünyadaki dönüşümü dikkate alan, dünyanın geleceğinin nereye doğru gittiğini algılamaya çalışan ve bu geleceği hep birlikte kurmaya gayret eden bir bakış açımız var.” dedi.

Uzaktan eğitim hakkında da açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti; ” Uzaktan Eğitimle ilgili salgın çıkmadan önce de yine vizyon dokümanında hedefler söz konusuydu. Özellikle ortaöğretim tasarımından bahsederken, harmanlanmış eğitimin ne için önemli olduğunu ve gidişatın nereye doğru olduğunu da tekrar tekrar vurgulama imkânımız olmuştu. Ancak bu salgın dönemi bizim açımızdan mevcut kapasiteyi ve çalışmaları çok daha ileriye taşımanın, çok daha yüksek çıtalara doğru götürmenin de bir vesilesi oldu. Biz zamanın ruhunun gerektirdiği, çağın koşullarının gerektirdiği bu imkanları yeniden ve yeniden ele alma imkânı bulduk.”

1 MİLYON ÖĞRENCİ DERS ALABİLİYOR

Bakan Selçuk pandemi döneminde başlangıçta 40 bin öğrencinin uzaktan eğitimle tanıştığını ancak şu an 1 milyon öğrenciye ulaştıklarını aktardı. Bakan Selçuk: ” Başlangıçta yaklaşık 40 bin öğrenciden bahsettiğimiz bir imkân çerçevesinden 1 milyon öğrencinin eş zamanlı canlı ders alabileceği bir ortama doğru da gelmiş bulunuyoruz bugün uzaktan eğitimin başladığı ilk gün itibariyle. Mevcut EBA sisteminin bileşenlerinin daha da güçlendirilmesi, kapasitenin arttırılması ve geleceğe dönük bir atılım yapılması için de başka ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla da bu projenin başlatılmasını sıkı bir şekilde takip ettik, hayata geçirmeye başladık. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından imzalandı. Artık Millî Eğitim Bakanlığı’nın projeye başladığı gün olarak değerlendirilebilir.” dedi.

‘YOL HARİTASI ÇİZİYORUZ’

Bakan Selçuk sadece eğitimin kalitesini ve hızını arttırmaya çalıştıklarını bunun yanında salgın sonrasını da planladıklarını açıkladı. Bakan Selçuk: ” Bunlardan bir tanesi; biz sadece salgın dönemine ilişkin olarak bu konuya ehemmiyet vermiyoruz. Salgın döneminde eğitimin kalitesini arttırmaya, erişimin hızlandırılmasına yardımcı olmaya yönelik olan boyut. İkincisi de; salgın sonrası Türk Eğitim Sistemi’nin harmanlanmış, hibrit yaklaşımlarla ilgili olarak nasıl bir tepki vereceğine dair olan, nasıl bir yol haritası çizeceğine dair olan boyut. Hem salgın sürecine ilişkin boyutun hem de salgın sonrası eğitim sisteminin dijital altyapısının güçlendirilmesiyle alakalı olan bu iki boyut bizim için artık genişletilmesi ve derinleştirilmesi mümkün olabilecek ve yolumuzu son derece alabileceğimiz noktaya da geldi. Bu anlamda uzaktan eğitimin sadece öğrencilere yönelik olarak değil aynı zamanda öğretmenlerimize yönelik olarak katkıları üzerinde de özelikle durmakta yarar var. Çünkü öğretmenimizin eğitimi, güçlendirilmesi, hizmet içi eğitim çalışmalarında ortaya konan gayretler, hedefler ileriye çok çok kısa zamanda taşınabilir. Bunun için de bu projenin bir fırsat olduğunu düşünüyoruz.” dedi.

‘HIZLI TEPKİ VEREBİLEN BİRKAÇ ÜLKEDEN BİRİYİZ’

Bakan Selçuk problemlerin çözümünde hızlı cevap verebilen çok az ülkeden birinin de Türkiye olduğunu belirtti. Bakan Selçuk: “Dünyada çok hızlı tepki verebilen birkaç ülkeden birisiyiz ama bunu yeterli görmek mümkün değil. Bu çerçevede çok daha ileri çalışmalara ihtiyacımız var ve bu süreç gösteriyor ki; biz uzaktan eğitimi hem salt uzaktan eğitim olarak hem de harman laştırılmış modelle ilgili, canlı derslerle ilgili boyutu açısından çok yüksek çıtalara kavuşturacağız bu çok net olarak görülüyor. Önümüzde bir yol var ve bu yolun nasıl yürünmesiyle ilişkin hayallerimiz var. Biz dünyada çok özel bir platform hazırlamak istiyoruz ve kaynaklarımızı son derece işlevsel biçimde kullanıp bu projenin eğitim kalitesinin artmasında hızlandırıcı etki uyandırmasını bekliyoruz. Bunun böyle olacağından da eminim.” dedi….