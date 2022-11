1 mermi 2 dram

- Reklam -

BURSA, (DHA)- BURSA’da 2 yıl önce babasının tabancasını gösterirken Eren K.’yi (18) ağır yaralayan Kıvanç B.’nin (18) yargılandığı davada, Eren K. hakkında Bursa Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan sağlık raporu, mahkemeye ulaştı. Raporda, Eren K.’de, ‘psikiyatri heyetince olay sonrası stres bozukluğu ile organlardan veya duyularının işlevini yitirmesi niteliğinde olduğu, sağ kolunda his kaybı ve güçsüzlük, yemek borusunda ise yama olduğu’ ifadelerine yer verildi. Olay sırasında 16 yaşında olan ve Bursa Çocuk Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Kıvanç B., hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

Olay, 29 Temmuz 2020’de Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi’nde meydana geldi. Kıvanç B., arkadaşları Eren K., Berkay B. ve Cihan C. ile parkta buluştu. Kıvanç B., arkadaşlarına evden aldığı babasının tabancasını gösterdi. İddiaya göre, bu sırada Kıvanç B.’nin elindeki silah ateş aldı. Eren K.’nin boynundan giren mermi, göğsünden çıktı. Kanlar içinde yere yığılan Eren K., ihbar üzerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kıvanç B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Olaydan bir gün sonra adliyeye sevk edilen Kıvanç B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kıvanç B.’nin mahkemede yaptığı savunmada, “Eren benim arkadaşım. Evimizin bodrum katında babama ait olduğunu öğrendiğim bir tabanca buldum. Sonra tabancayı geri yerine koydum. Bundan bir gün sonra arkadaşlarım Berkay B. ve Cihan C. ile buluşmayı kararlaştırdık. Tabancayı arkadaşlarıma göstermek için yanıma aldım. Eren, Berkay ve Cihan ile birlikte parkta buluştuk. Sohbet ederken, yanımda getirdiğim tabancayı arkadaşlarıma gösterdim. Tabancanın emniyet kilidinin kapalı olduğunu düşünüp, elimde ateş edecekmiş gibi şaka amaçlı tutuyordum. Tabanca bir anda ateş aldı. Sonra Eren’in boynundan kan geldiğini gördüm ve onun vurulduğunu anladım. İlk müdahalesini ben yaptım. Eren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eren ile aramızda bir sorun yoktu. Suç kastım yoktur” dedi.

YEMEK BORUSU PARÇALANDI

Eren K., Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 22 günlük tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu. Tabancadan çıkan merminin boynundan girip, göğsünden çıktığı Eren’in yemek borusu parçalandı. Olayın ardından sadece sıvı ile beslenen Eren, 2 ayda 21 kilo verdi. 21 Ağustos’ta 2020’de savcılık ifadesi alınan Eren K., “Olaydan 2 ay önce Kıvanç B. ile tanıştım. Daha önceleri beni gördüğü zaman bana küfrederdi. Olay günü beni arayarak parka çağırdı. Ortak arkadaşlarımız ile beraber parkta buluştuk. Berkay orada olduğu için gittim. Otururken Kıvanç bana sosyal medyada attığı fotoğrafı görüp görmediğimi sordu. Kendi telefonundan fotoğrafı bana gösterdi. Fotoğrafta silah görünce korktum ve ‘silah yanında mı’ diye sordum. Kıvanç da bana ‘korkak olma’ dedi ve silahı çıkardı. Sonra tabancayı başıma dayadı. İki defa tak diye ses duydum. Ancak silah ateşlenmedi. Ben çok korktum. Bana ‘ne biçim erkeksin’ dedi. Kıvanç bu sırada benim arkamdaydı. O ayakta, ben ise oturuyordum. Silahı boynumun sağ tarafına dayadı ve ateş etti. Ben kanlar içinde yerde kaldım. Arkadaşlarım gelip yardım etti. Kıvanç ise olay yerinden kaçtı ve beni tehdit etmeye devam etti. Parktaki diğer kişiler yanıma geldi. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Bana bunu yapan Kıvanç’tan şikayetçiyim” dedi.

‘SUÇ KASTIM YOKTUR’

Bursa Çocuk Mahkemesi’nde Kıvanç B., hakkında ‘çocuklara veya kendisini savunmayacak durumda olan kişilere karşı işlenen adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yapılan yargılamalar sırasında sanık Kıvanç B.’nin, “Tabancanın emniyet kilidinin kapalı olduğunu düşünüp, elimde ateş edecekmiş gibi şaka amaçlı tutuyordum. Tabanca bir anda ateş aldı. Sonra Eren’in boynundan kan geldiğini gördüm ve onun vurulduğunu anladım. İlk müdahalesini ben yaptım. Eren ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eren ile aramızda bir sorun yoktu. Suç kastım yoktur” savunmasını tekrarladığı öğrenildi.

RAPOR MAHKEMEYE ULAŞTI

Eren K., hakkında Adli Tıp Kurumu’nca bir rapor düzenlendi. ‘Psikiyatri heyetince olay sonrası stres bozukluğu ile organlardan veya duyularının işlevini yitirmesi niteliğinde olduğu, sağ kolunda his kaybı ve güçsüzlük ve yemek borusunda yama olduğu’ ifadelerinin yer aldığı rapor, mahkemeye gönderildi. Önümüzdeki günlerde Bursa Çocuk Mahkemesi’nde görülecek davada, mahkeme Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporu değerlendirmesi bekleniyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -