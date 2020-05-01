Madenlerin kör karanlığında, tarlada kavurucu güneş altında yahut da fabrikaların loş hollerinde bir ömür tüketen, bir ömür tüketirken de tüm ihtiyaçlarımızı üreten emekçilere sadece bir gün değil bir ömür boyu saygı ve minnetimizi ifade etmemiz gerekmektedir.

İnsanlığın tüm üretim yükü bu insanların omuzlarında olduğu halde, iş bölüşüme gelince en arka saflara itilen ve yok, yoksun yaşamaya mahkum edilen bu insanların alnından akan terin bedeli neden hakkı ile ödenmiyor diye sormamak onların emeğini sömürenler ile işbirliği yapmak demek değil midir?

Dün 1 Mayıstı, işçi emekçi bayramı olarak kutlandı, kimi anıtlara çelenk bıraktı, kimi marş söyledi ve kimi de nutuk attı. Bugün 2 Mayıs, şimdi her şey kaldığı yerden devam edecek; işçilerin milyonlarcası üç kuruş maaşa, boğaz tokluğuna, kimi sigortasız kimi tamamen kayıt dışı, madenlerde, fabrikalarda, atölyelerde, tarlalarda kaderleri bir patronun iki dudağı arasında, güvencesiz işbaşı yapacaklar.

Zaten başımıza ne geliyorsa da nutuk atmaktan ve nutuk atanlardan geliyor, oysa bize gereken toplumda çalışan, üreten insanların sorunlarına çare bulmak, en büyük sorun olan bölüşümde adaletsizliğin önüne geçmek, yokluğu yoksulluğu ortadan kaldırmaya çalışmak olmalıdır.

Yokluğu, yoksulluğu, bölüşümdeki adaletsizliği ortadan kaldırmanın tek yolu ise üretimi herkesin tüm ihtiyacını karşılayabilecek seviyeye çıkarmaktır. Tüm aydınların, siyasetçilerin ve bilim insanlarının ortak çabası üretimi, sürdürülebilir ve çevreye zarar vermeyecek bir şekilde nasıl arttırırız yönünde olmalıdır. Bu elbette bir organizasyon ve teknoloji meselesidir. Üretimi arttırabilmek için daha iyi organize olan bir toplum ve kaynakları daha verimli ve etkin bir şekilde kullanabilen bir teknoloji yaratmamız gerekir.

İşçileri bilgi ile donatarak, onların üretim verimliliğini ve teknoloji kullanabilirliğini arttırmamız mutlak bir gerekliliktir.

Emeği ile üreten insanlar tarım çağında ya köleydi hiçbir hakkı hukuku yoktu yahut da cüzzi ücretler ile çalışan yarı köle insanlardı. Sanayi çağı ile birlikte emeği karşılığında ücret alan bir işçi sınıfı oluştu. Bu sınıf uzun ve oldukça kanlı mücadeleler sonucunda bugün sahip olduğu sınırlı çalışma süresi, iş güvencesi, sosyal güvence ve diğer sendikal hakları elde edebildi.

Bu gelişmeler elbette ancak demokratik gelişmiş ülkelerde böyle oldu, az gelişmiş kısıtlı bir demokrasinin olduğu ülkelerde ise işçi sınıfı bu haklardan sadece pek azını elde edebildi. Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerde ise ücretler düşük, sosyal güvence sınırlı, iş güvencesi ise hemen hiç yok, sendikal örgütlenmeler ise pek zayıf, çoğu sendika işçi sınıfının derdine düşmekten ziyade iktidar ve sermaye ile iyi geçinme derdine düşmüş bulunmaktadır.

Bakın açıkça söyleyeyim, üretim biçimi değişiyor ve dünyayı da değiştiriyor önümüzde yep yeni zamanlar var.

Geçmişte yaşananları ve geçmiş mücadeleleri hatırlamak ve anmak elbette çok gerekli, lakin işçi sınıfını geleceğe hazırlamak için acilen yapmamız gereken işler yok mu?

Çok yakın bir gelecekte sadece kol gücü gerektiren hemen hemen tüm işleri robotlar devralacak, yapay zeka ile donanmış milyonlarca robot madenlerde, fabrikalarda, atölyelerde ve hatta tarlalarda yerini alacak sadece kol gücü ile üretime katkı sağlayabilen bilgi ile donatılmamış işçilere ihtiyaç kalmayacak.

Çok uzak bilim kurgusal bir gelecekten de bahsetmiyoruz önümüzde ki beş, on yıl içinde bütün bunlar gerçekleşecek, üretim karanlık fabrikalarda 7/24 çalışan robotlar tarafından yapılacak. İşçi sınıfını bu geleceğe hazırlamak için ne yapıyoruz, neler yapmalıyız? Kim düşünüyor?

Çok yakın bir gelecekte yeterince donanımlı olmayan milyonlarca emekçi işsiz ve gelirsiz kalacak bu duruma bir çare üretmek gerekmiyor mu? Bu emekçileri önümüzdeki zamanlara hazırlayacak yeterince bilgi ve donanım sahibi yapmak için çare düşünen var mı?

Mesela tüm vatandaşlara gelir sağlayacak Evrensel Temel Gelir kavramı üç beş kişi dışında niye konuşulmuyor?

Sonuç olarak artık, nutuk atmayı bırakıp işçi sınıfının geleceğine fayda üretecek iş ve eylemlere girmemiz gerekiyor…