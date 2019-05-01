20.5 C
Ankara
1 Mayıs 2019
Ana Sayfa Güncel Haberler 1 Mayıs kutlamasına giden minibüs devrildi: 5 ölü, 15 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan minibüs devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan minibüs devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Güncel HaberlerÖne Çıkan

1 Mayıs kutlamasına giden minibüs devrildi: 5 ölü, 15 yaralı

Editör Editör

-

7
0

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa’ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan minibüs devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa’ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan midibüs, Birecik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Saat 09.00 sıralarında Birecik- Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Önceki İçerikCumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Sonraki İçerikYurtta 1 Mayıs kutlamaları
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

RELATED ARTICLES

Bu Haberler Kaçmaz!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanma çağrısının ardından insanlar gerek yaya, gerekse motosiklet ve otomobiller ile saray çevresine geldi.

Maduro destekçileri başkanlık sarayı çevresinde

Editör -
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu savunmak için başkanlık sarayında toplanma çağrısının ardından insanlar gerek yaya, gerekse motosiklet ve otomobiller ile saray çevresine geldi.
Venezuela ordusuna desteğinin sürmesi halinde ‘en üst düzeyde yaptırımlarla birlikte tam ve kapsamlı bir ambargo’ uygulanacağını duyurdu.

Trump’tan Küba’ya ‘yaptırım’ tehdidi

Gıda Tarım Hayvancılık Sektör Kurulu Başkanı Yaşar Sekizkardeş, “Ülkemizde helal gıda tüketmeliyiz, bu konuda da gayret göstermek gerekiyor” dedi.

Ülkemizde helal gıda tüketmeliyiz

Askılı balina Rus casusu

“Askılı balina Rus casusu olabilir”

SONSÖZ ÖZEL HABER VE RÖPÖRTAJLAR

Bu yıl 12’incisi düzenlenen Tiyatro Akademi Sanat Festivali Hacı Bayram Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Atölye Sahnesi’nde gerçekleştirildi.

Tasanfest’te 62 Yıllık Çınar Ankara Deneme Sahnesi

Özel Röportaj Mehmet Akgün -
Bu yıl 12’incisi düzenlenen Tiyatro Akademi Sanat Festivali Hacı Bayram Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Atölye Sahnesi’nde gerçekleştirildi.
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından düzenlenen ve UNICEF’in desteklediği Çocuk Şenliğinin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi

6 Bin Çocuk Şenlikte Doyasıya Eğlendi

Özel Haber Emre Yılmaz -
Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) tarafından düzenlenen ve UNICEF’in desteklediği Çocuk Şenliğinin bu yıl üçüncüsü gerçekleştirildi

Ucuz Üretimle Ucuz Tüketim

Öne Çıkan Mehmet Akgün -
Kılıç, "Ekonomiyi halının altına süpürerek, erteleyerek, öteleyerek hiç bir yere varamayız. Bir an önce ne yapmamız gerektiği konusunda herkesin bir sorumluluk alması gerek.

Editörün Seçimi

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR
Tel: +90 (312) 394 57 71