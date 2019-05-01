1 Mayıs kutlamasına giden minibüs devrildi: 5 ölü, 15 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa’ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan minibüs devrildi. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden, 1 Mayıs kutlamalarına katılmak üzere Şanlıurfa’ya giden sağlık çalışanlarını taşıyan midibüs, Birecik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı.



Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.



Saat 09.00 sıralarında Birecik- Şanlıurfa otoyolunda meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi.