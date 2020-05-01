Yıllar bir birini kovalıyor, çabukça yeni bir yıl dönümü gelip çatıyor. Geçen yıl bu gün işçiler, emekçiler, ezilenler, her sınıf ve tabakadan insanlar, 1 Mayısı kutlarken doğal bir felaketle karşı karşıya kalınacağını ve evde hapis olunacağını bilemezdiler.



Bir şey çok açık şekilde biliniyor ki emeğiyle geçinenler her bir mayısta olduğu gibi yine mahzun, yine hak ettikleri haklardan yoksun durumdalar. Birde Korana virüsünün ortaya çıkardığı ölümcül salgın hastalıklar nedeniyle işsizlik ve gelecek endişesiyle karşı karşıya kalarak.



1 Mayısın ortaya çıkışı kapitalizmin ilk gelişme döneminde ağır sömürü koşullarında hiçbir iş güvencesinin olmadığı, kadın ve erkek işçilerin çok uzun saatler( 14-15 saat), küçük çocukların karın tokluğuna çalıştırılarak, karşılıksız emeklerine el koymalarına rastlamaktadır. Buna karşı çıkan işçiler hak talepleri doğrultusunda kendi hayatlarıyla (Albert PERSONS, Adolph FISCHER, George ENGEL ve August SPIES, işçi önderleri idam edildiler) bazı haklarını elde etmiş oldular. 1 Mayıs işçiler, ezilenler, yoksullar ve dışlanmışlar için birlik dayanışma ve mücadele günü olarak bütün dünyada kutlanmaktadır.



O günden bu güne emeğiyle geçinenler çok çetin mücadeleler verdi ve birçok haklar elde ettiler. Örgütlenme özgürlüğü, sekiz saatlik çalışma hakkı, iş güvencesi, işçi sağlı ve güvenliği, çocuk işçilerin çalışmasının yasaklanması, kadınların analıktan doğan haklarının elde edilmesi, eşit işe eşit ücret vb. çok sayıda hak elde edilmiş ise bu uzun, tarihsel, hak mücadelelerinin sonucunda olmuştur.



Dünyada yaşanan salığın virüs nedeniyle birçok işletme ya iflas etmiş ya da işyerleri kapalı kalmaktadır. Kapalı kalan işyerlerinde yüzbinlerce işçi çalışamamaktadır. Birçok devlet bu kesimlere yardım paketleri açıklamış olsa da geleceğin nasıl olacağı ve bu işçilerin virüs salgınından sonra tekrar işyerlerini yerinde bulup, bulamayacakları bir soru işareti olarak ortada durmaktadır. Ücret ve hak kayıpları da henüz ölçülebilir bir şeklide bilinmemektedir.



Birçok ülkede işçilerin yerlerini alacak, iş kollarında robotların çalıştırılmaya başlandığı da kamuoyuna yansımaktadır. Corona virüsü nedeniyle hastanelerde, hastaların ilaç ve bakımlarında robotların kullanılması, daha birçok iş alanında virüs salgını sonrası iş hayatımızda değişiklikler olacak gibi gözükmektedir.



Bütün dünyada, ülkelerin ekonomilerde bir küçülme beklentisi artmaktadır. Uluslararası örgütlerde bütün dünyada ekonomide küçülme öngörüleri ve rakamları açıklanmaktadır.



Hal böyle olunca ülkemizde de ekonomik göstergeler iyi gitmemektedir. Birçok işyeri çalışamaz durumda, işçisini ya çıkarmakta ya da kısa çalışma ödeneği gibi geçici tedbirler ile ayakta durmaya çalışmaktadırlar. En çok da salgın virüsü, hizmet sektörünü ve küçük esnaf iş yerlerini vurmaktadır. Ülkemizde küçük işletmelerin çok yaygın olduğu düşünülürse bunun ne kadar değerli olduğu anlaşılmaktadır.



Ülkemizde hizmet sektöründe çalışan işçi sayısı yaklaşık 15 milyon 800 kişidir. Bunun yanı sıra küçük esnaf ve zanaatkâr ise yaklaşık bir milyon 850 bin işyeridir. Sadece hizmet sektörü ve küçük işletmelerden dolayı birçok işçi ve esnaf işsiz kalmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un verdiği bilgilere göre kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için 291 bin 594 firma ve 3 milyon 194 bin 610 çalışan başvuru yapmış, başvuru yapan işletmelerin büyük bir kısmı küçük işletme düzeyinde neredeyse.



Sosyal Güvenlik Kurumunun 2018 verilerine göre kayıt dışı istihdam oranı çalışanların yüzde 33,42 sini oluşturmaktadır. Kayıt dışı çalışanlar hemen hemen bütün işkollarında bulunmaktadır. En fazla tarım işçileri arasında olmakla birlikte, inşaat, konaklama hizmetleri gibi birçok iş alanında bulunmaktadır. Kayıt dışılık önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir.



Ekonomik sorunların büyümesi ve birçok işyerinin virüs sürecine ne kadar dayanacağının bilinememesi yeni bir işsizlik dalgasının ortaya çıkmasına neden olacaktır. Toplumun aktif işgücüne yeterli bir iş alanı zaten sağlanmazken yeni bir işsizlik sorununun ortaya çıkması çalışanların hayatlarını daha da zorlaştıracaktır.



Geniş işsizlik olarak ifade edilen çalışmayanların sayısının birçok sendika tarafından yaklaşık yedi milyon olduğu belirtilirken, en son işsizlik oranları resmi rakamlarla 4 milyon 362 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Virüs sonrası emeğiyle geçinenleri yeni bir zorluk dalgası beklemektedir. Kayıt dışılık, güvencesizlik, esnek çalışma, çocuk ve kadın işçilerde çalışma oranlarında bir artış olarak gündemimize gelecektir. Çalışma saatleri daha uzayacak, ücretler daha da baskı altında olacaktır. Emeğiyle geçinenlere yeni bir sefalet ve çile çıkacaktır.



Bu koşullarda birlik ve hak mücadelesi, insanca yaşamak için emeğiyle geçinenler için 1 Mayıslara daha fazla ihtiyaç duyacaklardır. Hep birlikte daha güzel günlerde 1 Mayısları bayram coşkusu ve sevinciyle kutlamak dileğiyle….