1 Mart tezkeresi ve bugün

ABD ile Türkiye’nin arasına giren kara kedi, 1 Mart 2003’ te TBMM’nin kabul etmediği tezkere ile başlamıştır.

Başbakan Gül hükümeti, ABD askerlerinin Irak’a kuzeyden girmesi için başlangıçta yeşil ışık yakmış ancak AKP’nin önde gelen bakan ve milletvekilleri hararetli muhalefetleri sonucunda tezkere ret edilmişti.

Tezkerenin çıkmasını isteyen Tayyip Erdoğan’ın o gün karşısına dikilenler, yine bugün aynı şekilde, Erdoğan’ın karşısına dikildiğini görüyorum. Erdoğan’ın tezkere savaşında karşı güçlerin süvarisi Bülent Arınç’ı unutmak doğru olmaz.

O tarihten itibaren, “ Türkiye artık güvenilir bir ortak değildir” diyen ABD savunma bakanlığı ve Pentagon şahinleri, bölgede ABD’nin çıkarları için acil alternatif yaratmak konusunda harekete geçtiler.

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Yasama (senato ve meclis) ve yürütmeyi (beyaz saray) ikna etmekte hiç zorlandıklarını düşünmüyorum. Lobilerin en önemli demokratik güç olarak kabul edilen ABD sistemi içinde, maalesef Türkiye’nin varlığı ve etkinliği artık yok seviyesindedir.

Rum lobisi, Ermeni lobisi, ve en büyük güç kabul edilen ve geçmişte Türkiye’nin yanında yer alan Yahudi lobisi de artık bizim yanımızda değil hatta aleyhimize saf tutmuştur.

Sonuç;

ABD askerleri, 1 Mart tezkeresi sonrası 4 Temmuz 2003 günü, yani tam 3 ay sonra, Süleymaniye’de 11 askerimizin başına çuval geçirmişti. Zaten orda ilk sinyal verilmişti. Ama bizi yönetenler bunun manasını deşifre edemediler.

ABD için PYD, YPG PKK serüveni başlamıştı. İlk dönemlerde, ABD Türkiye’nin uyarılarını inkâr etti. Sonraları, DAEŞ terörü ile mücadele ediyoruz ve YPG bu uğraş için önemli bahanelerini öne sürdü.

Artık son zamanlarda, binlerce TIR silah ve mühimmat YPG, PYD ve unsurlarına teslim edildiğini belgeleyen Türkiye’ye kaçamak cevaplar vermenin ve idare etme çabaları boş olduğunu anladılar ve açık açık itiraflar başladı.

Ve geçtiğimiz salı günü ABD savunma bakanı Mark Esper, ‘’Türkiye’nin tek başına Suriye’yi işgal etmesini engellemeye niyetliyiz’’ cümlesini kullandı. ABD Savunma bakanı yine DAEŞ mücadelesi öne sürülerek SDG ( Suriye demokratik güçleri ) PYD ve YPG güçlerine destek vermeye devam edeceklerini ve bu unsurları ortakları olduğunu açıkça söylemekte bir mahsur görmedi.

1 Mart Tezkeresi. 2003’te Türkiye adına ABD ile müzakereleri yürüten heyetin başkanı, merhum MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı ile yapılan söyleşiden önemli bölümleri hatırlatayım:

1 Mart tezkeresi geçseydi bugün Suriye ve Irak’ta yaşanan noktaya gelinir miydi?

– Hayır, gelinmezdi. 1 Mart Tezkeresi geçmiş olsaydı, PKK’nın bugün Kandil dışında kamp yerleri, eğitim alanları, cephanelikleri, Türkiye’ye geçiş yolları, toplanma bölgeleri tümü Türk askerinin kontrolü altında olacaktı. Eğer 1 Mart Tezkeresi kabul edilmiş olsaydı; PKK bugün altından kalkamayacağı çok ağır bir darbe yemiş olacaktı. Barzani bağımsız devlet olma yolunda mesafe kat edemeyecek, 25 Eylül’de referandum yapma noktasına gelemeyecek, Bağımsız Kürt Devleti onun çocukluk hayali olarak kalacaktı. Ve 1 Mart Tezkeresi kabul edilmiş olsaydı Türkmenlerin bugün ikinci sınıf Irak vatandaşı konumuna itilmeleri mümkün olmayacaktı.

Geçmeyince karşımıza nasıl bir tablo çıktı?



– PKK Kuzey Irak’a kalıcı olarak yerleşti. Suriye kolu iç karışıklıktan faydalanarak, Suriye’nin kuzeyinde üç kanton oluşturdu. Irak’tan başlayıp Suriye’ye ve Akdeniz’e ulaşacak bir terör koridorunun alt yapısı hazırlandı. PKK, Kuzey Irak’ı Türkiye’ye karşı ikinci bir saldırı cephesi olarak kullanmaktadır. Barzani bugün bağımsızlık aşamasına gelmiştir. Türkiye’nin de hoşgörüsüyle, bağımsız bir devlet yapılanması olması için gerekli tüm kurum ve kuruluşları bu süreçte kurmuştur.

– O dönemde askeri ve siyasi belgelerin müzakere edildiğini kitabınızdan öğrendik. Ne diyordu belgeler?

– Eğer Kürt grupları Amerikan işgalini fırsat bilip bu yeşil hattın ötesine geçerlerse -ki Musul ve Kerkük yeşil hattın güneyinde kalıyor- Amerika ve Türkiye bu düşmanca hareketin püskürtülmesi için iş birliği yapacaktı. İlk önce ABD birlikleri bu düşmanca hareketleri önlemek için müdahale edecekti, yeterli gücünün olmadığı noktada Türk birliklerinden yardım talep edecekti. Türk ve Amerikan askerleri o bölgeye müdahale edeceklerdi ki 2003 sonrası Kürt gruplar bu yeşil hattı geçmiştir. Musul ve Kerkük’te tapu dairelerinde nüfus kayıtlarını imha etmişlerdir. Eğer 1 Mart Tezkeresi kabul edilip Türkiye oraya girmiş olsaydı bunu yapamayacaklardı.

Oylamadaki olasılıklar için Dışişleri’ne rapor hazırladınız. Öngörülerinizin ne kadarı tuttu?

– Bütünüyle tutmuştur maalesef. Yaşananlar ortadadır. 1 Mart Tezkeresi’nin bir özelliği; Cumhuriyet tarihinde ilk defa radikal İslamcıları, siyasi İslamcıları, Atatürkçüleri, solun her rengini, bütün cemaat ve tarikatları bir araya getirdi. ‘1 Mart’a hayır koalisyonu’ oluşturdu. Bakın; 1 Mart oylamasının meclis gizli oturumundan 2 -3 gün önce Barzani Selahattin şehrinde Saddam rejimi muhalifleriyle bir toplantı yapıyor ve o toplantıda “Merak etmeyin tezkere geçemeyecek, Türkiye gelemeyecek çünkü TBMM’de 70 adamım var” diyor.

Merhum Deniz Bölükbaşı, Türkiye’nin yetiştirdiği önemli bir diplomattır. 1 Mart 2003 tezkere tartışması üzerinden bugüne 16 sene geçti.

Söyleşi deli sorular getirdi aklıma, Acaba Fırat kalkanı ve Afrin operasyonuna gerek olur muydu ? PYD, YPG, Sincar, kandil meselelerini televizyonlarda saatlerce tartışmaya gerek duyar mıydık?

Hamaset olmadan tartışılması gereken önemli bir konudur.

Geçmişi analizi edecek basireti göstermek lazım.