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15 Nisan 2019
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1 litre benzinle 100 kilometre yol gidiyor
1 litre benzinle 100 kilometre yol gidiyor
Ekonomi Haberleri

1 litre benzinle 100 kilometre yol gidiyor

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İstanbul’da 12 Nisan tarihinde ziyaretçilere kapılarını açan  ‘UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmanları Fuarı’nda en dikkat çeken ürünlerden biri de benzin motoru takılan bisiklet oldu.

Fuarda benzin motorlu bisikleti sergileyen Çakır Aga Motorlu Taşıtlar Genel Müdürü Cem Çakıroğulları’nın verdiği bilgiye göre katlanabilir özelliği de olan bisiklet 1 litre benzin ile 100 kilometre yol gidiyor. Çakıroğulları, bisikletin fiyatının 5 bin lira olduğunu ve yıllık bin adet satış rakamına ulaştıklarını da belirtti.

Yenikapı Avrasya Gösteri ve Fuar Merkezi’nde düzenlenen ve 14 Nisan tarihine kadar sürecek olan ‘UNIBIKE Bisiklet ve Bisiklet Ekipmanları Fuarı’nda yurtiçi ve yurt dışından 100’e yakın bisiklet üreticisi ile ithalatçısı katıldı. Yeni ürünlerin ve modellerin sergilendiği, çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan fuarda birbirinden ilginç tasarımlara sahip bisikletler de yer aldı. O ürünlerden biri de benzin motoru takılan bisiklet oldu. 

“KİLOMETREDE 6 KURUŞ YAKIYOR”

Ürünü ziyaretçilerle buluşturan Çakır Aga Motorlu Taşıtlar Genel Müdürü Cem Çakıroğulları, “Bisikletimizin en önemli özelliği 1 litre benzin ile 100 kilometre yol gidebilmesi. Kilometrede 6 kuruş yakıyor. Bunları yaparken 45 kilometre son hızı var. Yüzde 12 eğim çıkabilme kabiliyeti var. Motorumuz 4 zamanlı bir motor ve piyasada bulunanların en küçüğü. Kendi karteri (yağ tankı) de olduğu için benzine ekstradan yağ karıştırma derdiniz yok. İlk vitesimizi arabanın birinci vitesi gibi düşünebiliriz. Tork vitesi yokuşları tırmanmanızı ve hızlanmanızı sağlıyor. Son vitese doğru yani beşinci vitese geçtiğinizde hızımız artıyor ve 45 kilometre hız yapabiliyoruz” dedi.

Bisikletin fiyatının 5 bin lira olduğunu da ekleyen Çakıroğulları, yıllık bin adet satış rakamına ulaştıklarını belirtti. Çakıroğulları ayrıca, “Alüminyum şaseli ve v fren yuvaları olan bisiklete sahipseniz, kendi bisikletinize motor ve şaseyi 3 bin liraya takabiliyoruz” diye konuştu.

“KATLANABİLİR OLDUĞU İÇİN İSTEDİĞİNİZ YERE GÖTÜRÜN”

Benzin motorlu bisikletlerinin katlanabilir olduğu için de her yere rahatlıkla taşınabileceğine de dikkat çeken Çakıroğulları, “Az yaktığı için insanların menzil problemi olmadan istediği kadar kilometre gidebilir. Araçla 1 litre benzin ile yaklaşık 15 kilometre, motosikletle 30 kilometre yol yapabiliyorsanız bununla 100 kilometre yapabiliyorsunuz. Milli bir ürün. Şanzımanını biz kendimiz üretiyoruz. Şase üreticilerimiz de çok fazla. Yüzde 66’sı milli olan bir ürün. O yönden ülkemiz için değerli bir ürün. Çünkü ithal olan ürünleri kullanmaktansa yurt içinde üretilen bunun gibi benzer ürünleri kullanmak çok daha mantıklı” diye konuştu.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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