‘1 kuruşu vermeyen firma, 5 bin lira tazminat ödemek zorunda kalabilir’/ Ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler ‘1 kuruşu vermeyen firma, 5 bin lira tazminat ödemek zorunda kalabilir’/ Ek...
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Sobadan zehirlenen yaşlı çift, hayatını kaybetti
Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mehmet Demirdöğen (70) ile eşi Neziha Demirdöğen (70), hayatını kaybetti. İlçenin Büyükimalı Mahallesi'nde yaşayan Mehmet...
Tankere çarpan otomobildeki 5 kadın işçi yaralandı
Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)- AKSARAY'da, motor fabrikasında çalışan kadın işçilerin bulunduğu otomobilin tankere çarptığı kazada, 5 işçi yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Aksaray- Adana Karayolu’nun 10...
Arnavutköy’de yolda kalan minibüse özel harekat polisleri yardım etti
Taylan ERGÜN/İSTANBUL,(DHA)- Arnavutköy'de yolda kalan servis aracının yardımına özel harekât polisleri koştu. Arnavutköy Tayakadın Yolu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle bir servis minibüsü yolda kaldı. O...
Altındağ’da Gençlik Merkezlerinde Etüt Sınıfları Açıldı
Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın talimatıyla, Altındağlı öğrencilerin yaklaşan lise ve üniversite sınavlarına daha rahat çalışabilmesi için gençlik merkezlerinde etüt sınıfları oluşturuldu.