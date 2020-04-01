Salgın nedeniyle uzaktan eğitime geçen üniversitelerden istatistikler gelmeye başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi, 1 haftalık süreçte toplam 4 bin 631 saatlik dersi uzaktan eğitimle verdiğini açıkladı.

Çin’in Wuhan kentinde başlayarak kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan, Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilan ettiği COVID-19 salgını nedeniyle üniversiteler, YÖK kararıyla uzaktan eğitime geçmişti. Bir haftası dolan uzaktan eğitim sürecinden istatistikler gelmeye başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi, geçtiğimiz bir hafta boyunca toplam 4 bin 631 saatlik dersi uzaktan eğitimle verirken, 1 saat diliminde 100, gün içinde ise bin 300 öğretim üyesinin katılımı sağlanarak uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.



“SİSTEMİN YÜZDE 97’Sİ UZAKTAN EĞİTİME GEÇTİ



İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, Online Eğitime 2006 yılında geçtiklerini belirterek; “Biz 14 yıldır uzaktan eğitim veren bir üniversiteyiz. 8 ortak ders, 5 tezsiz yüksek lisans programı, 2 ön lisans programı ve 50 lisans dersini uzaktan eğitim yöntemiyle veriyoruz. Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle alınan önlemlerle birlikte uzaktan çalışma ve eğitim modellerinihızla hayata geçirdik. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrencilerimiz arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak etkileşimli ders işlenmesine imkan sağladık. Bu sistem ile üniversitenin tüm önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim birimlerinde yaygınlaştırıldı. Tek arzumuz öğrencilerimizin bu zorlu süreci en iyi şekilde geçirmeleri. Onların uyarılara harfiyen uyduğunu biliyor ve hep birlikte başaracağız diyorum” diye konuştu.