İstanbul Şişli’de belediyeye komşu 4 bina riskli olduğu için mühürlenerek boşaltıldı. 56 dairede yaşayan yaklaşık 200 kişi, “1 günde evsiz kaldık” diyerek mağduriyetlerini dile getirip destek istedi.

Belediye yetkilileri geçici konaklama ve taşınma yardımı yapacaklarını ama binanın güçlendirilmesi ya da yenilenmesinin vatandaşın sorumluluğu olduğunu belirtiyor.

Şişli Sıracevizler Caddesi’nde, Şişli Belediyesi’nin hemen karşısında yer alan 4 bina geçtiğimiz günlerde tahliye edildi. Alt katları otopark olan apartmanlardan birinin kolonunda hasar görüldü. Bir vatandaş endişeyle belediyeye başvurdu. Belediye 24 Ocak’ta Melek Apartmanı için ‘durum riskli, tahliye edin’ dedi. 10 gün sonra hemen bitişiğindeki Kanarya, Billur ve Engin Apartmanları da aynı gerekçe ile mühürlendi.

Hürriyet’ten Gülistan Alagöz’ün haberine göre, 56 dairede yaşayan yaklaşık 200 kişi binaları mühürlendiği için evini terk etmek zorunda kaldı. Vatandaşların kimi akrabalarına sığınırken, kimi de Şişli Belediyesi’nin desteğiyle bir otele yerleşti. Belediyenin konaklama desteğini bugün sonlandıracağını söyleyen vatandaşlar,”1 günde sokakta kaldık, gidecek yerimiz yok. Geçici çözümlere değil kalıcı bir desteğe ihtiyacımız var “diyor.

GÜVENLİ KORİDOR

Mühürlenen evlerin maliklerinden Aydın Ertunç, binalarıyla ilgili bir ‘güçlendirme gerekli’ kararı olduğunu söylüyor. “Binalar yıkılacak mı güçlendirilecek mi bilgi veren yok” diyen Ertunç, belediye yetkilileri ile sağlıklı bir iletişim kurulamamasından yakınıyor. İlk taleplerinin eşyalarını güvenli bir şekilde tahliye etmek olduğunu belirten Ertunç, bunun için güvenli yaşam koridoru kurulması gerektiğini belirtiyor. Ertunç, “Belediye yetkilileri bu koridoru oluşmadan evlere giremezsin diyor. Peki kim kuracak bunu? Belediye elini taşın altına koymuyor. Malikler olarak siz yapın diyor. Kolonların güçlendirilmesi ve eşyaların dışarıdan asansör sistemiyle taşınmasından söz ediliyor. Bu maliyeti ve işlemleri vatandaşa bırakmak haksızlık. Kimi vatandaşlar zabıta eşliğinde eşya çıkarıyor, ama bize riskli olduğu söylendiği için şuan buna cesaret edemiyoruz” diyor.Ertunç’un verdiği bilgilere göre binanın yıkılması durumunda başka bir karmaşa bekliyor onları. Binalar 7 katlı ama bugün mevcut imar şartıyla yeniden yapılırsa 5 katlı olacak. Bu da hak kaybı anlamına geliyor. Yeni bir plana da ihtiyaç duyulduğunu belirten malikler, sorunlarının çözümü için bir an önce yetkililerle aynı masaya oturmayı istiyor. Şişli’de bir araya geldiğimiz vatandaşların birçoğu emekli ya da orta gelirli olduğunu, zor durumda kaldığını söylüyor.

GİDECEK YERİM YOK

“Emekli maaşım ve evimden başka ne bir malım ne de gidecek bir yerim var” diyen Ümran Güvenir, Şişli Belediyesi’nin ilgisizliğinden şikayet ediyor. Belediye yetkilileri ile görüştüğünü ama destek talebinin geri çevrildiğini belirten Semra Hanım ise, “Kartal’da maalesef insanlar hayatını kaybetti. Bizim suçumuz ölmemek mi? O bölgede sağlanan destek bize de sağlanamaz mı? Belediye başkanı cama çıksa bizi görecek ama sesimizi duymuyor” diyor. 75 yaşındaki Esma Eke ise tek başına yaşadığını ve yardım almadan bu durumla başa çıkamayacağını dile getiriyor. Mühürlenen Kanarya apartmanında apartman görevlisi olarak çalıştığını belirten Kıymet Cavlar ise “Aynı gün hem evimizi hem işimizi kaybettik. Otelden de çarşamba günü çıkın diyorlar. Sokakta kaldık” diyor.

81 İLE GENELGE GİTTİ

İstanbul Kartal’da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesinin ardından gözler riskli binalara çevrilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak, yeni bir dönemi başlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla, en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığa bildirilmesi için 81 ile genelge gönderildi. Hürriyet’in 17 Şubat’ta duyurduğu genelgede şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığımız 2023 vizyonu kapsamında, kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi ile yerleşim ölçeğindeki kentsel dönüşümün bütüncül bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmuştur Bu kapsamda iliniz sınırları içerisinde bulunan büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlıklarınca kentsel dönüşüm strateji belgesinin hazırlanması ve yetki sınırları dahilinde bulunan en riskli alanların 3 ay içerisinde Bakanlığımıza bildirilmesi gerektiğinin ilgili belediyelere iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.”

ALO 181’E İHBAR YAĞIYOR

KARTAL’da çöken bina sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Tapu Kadastro Çağrı Merkezi ALO 181 hattının görevlileri, riskli binalarla ilgili 2 bin 87 çağrıya yanıt verdi. 6 Şubat’ta İstanbul’un Kartal ilçesinde yaşanan üzücü olaydan sonra vatandaşlar riskli binalarla alakalı müracaatlarını ALO 181’e iletti. Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesinin ardından çağrı merkezine gelen “riskli yapı, riskli alan” içerikli müracatlarda ciddi oranda artış oldu. Olay günü ile 1 hafta öncesi çağrı merkezini Türkiye genelinden 93, İstanbul’dan 40, Kartal’dan da 3 kişi ararken, bu sayı olayın yaşandığı günden 17 Şubat’a kadar ise Türkiye genelinden 2 bin 87’ye, İstanbul’dan 1486’ya, Kartal’dan da 473’e yükseldi.



Peki Alo 181 hattını aradıktan sonra ne oluyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen süreci şöyle anlattı: “Vatandaşımız 181’i aradığında onu riskli yapı tespiti yapan Bakanlığımızca lisanslandırılmış kuruluşlara yönlendiriyoruz. Lisanslı kuruluşlara ait bilgilere Bakanlığımıza ait internet sitesinden ulaşabilirler. Şuan ülke genelinde binden fazla bu işi yapan kurum var. Betonarme bir apartmanda risk tespit çalışmasının maliyeti ortalama 2500 lira. Bu tespit sonrası bina riskli olarak tespit edilmişse tapuya binanın riskli olduğuna dair şerh düşülür. Bundan sonra ilgili belediye tarafından yıkılması için önce 60 gün süre verilir, bu süre sonunda bina yıkılmazsa bu defa 30 günü geçmemek üzere ek süre verilir ve maliklerden binasını yıkması istenir. Eğer bu süre içinde yıkılmazsa idare tarafından yıkım yapılır.” Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kartal Orhantepe özelinde bir kriz masası kuruldu. Bakanlık bu bölgeye özel olarak gelen ihbarları değerlendiriyor ve binalardan numune alarak risk tespiti yapıyor.

TALEP GELİRSE DEĞERLENDİRİRİZ

Vatandaşın sorunlarını ilettiğimiz Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Asım Kantoğlu, konaklama konusunda sorunu çözdüklerini, isteyen vatandaş için otellerde ek süre verileceğini dile getirdi. İlgili yapılar için 4 Mart’ta tarafların katılacağı bir toplantı olacağını belirten Kantoğlu, “Binaları için rapor hazırlayan firma ve hak sahipleri bir araya gelecek. Güçlendirme ya da yıkılıp yapılması konuşulacak, maliyet çıkacak. 4 bina için bu büyük külfet ve bunu belediyenin yapması mümkün değil. Biz ancak taşınma ve yapabilirsek kira konusunda yardımcı oluruz. Henüz böyle bir talep gelmedi, gelirse değerlendireceğiz” dedi.

GÜÇLENDİRMEYE YARDIM YOK

GAYRİMENKUL Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz hukuki süreci şöyle anlattı: “Belediye riskli olan binayı tahliye etmekle yükümlü. Ama yasa ona vatandaşa maddi destek vermek zorundasın demiyor, bu o belediyenin inisiyatifi. Eğer riskli bina ya da riskli alan raporu varsa ve dönüşüm yasası kapsamında işlem yapılıyorsa vatandaşa kira yardımı yapılır. Binadan örnek karot alınır ve yapı riskli çıkarsa 2 seçenek doğar. Güçlendirme ya da yıkım. Bina dönüşüm kapsamında yıkılıp yapılırsa malikler yıkım sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne başvurarak 18 ay kira yardımı alır. Güçlendirmede kira yardımı yapılmaz. Kira desteğinin kaynağı belediye değil bakanlıktır.”