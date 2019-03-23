Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla gündeme gelen ‘Tosun’ lakaplı Mehmet Aydın’ın Interpol dosyası eski yargılamalarının ipucunu verdi.

Dosyadaki fotoğrafın peşine düşen Hürriyet, Aydın’ın 2 yıl önce yargılanıp ceza aldığı davanın detaylarına ulaştı. Bu davada, ‘Şantaj, tehdit, hürriyetten alıkoyma’ gibi 5 ayrı suçtan yargılanan Aydın, toplam 7 yıl ceza almış. Aydın, ‘takdir’ ve ‘tahrik’ indirimleriyle bir gün bile cezaevine girmeden kayıplara karışmış.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre; Çiftlik Bank ile yüzbinlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın’ın daha önce mahkemeden ‘iyi hal’ indirimi ile paçayı kurtardığı ortaya çıktı. Çiftlik Bank soruşturması nedeniyle Interpol tarafından da aranan Aydın’ın için kurumun hazırladığı raporda daha önce yargılandığını gösteren bir fotoğraf da yer aldı. Hürriyet’in peşine düştüğü fotoğrafın yolu Bursa 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararına çıktı. Karara göre 23 Haziran 2015’te Aydın, ‘iddiatahmin’ adlı sitesinde çalışan Doğukan Arabacı ‘iddiavadisi’ ismiyle kendi sitesini kurunca aralarında sorun çıktı. Ve Aydın, bir arkadaşıyla birlikte Arabacı’yı zorla bir arabaya bindirip kendi evine götürerek tehdit etti, ‘iddiavadisi’ sitesini de kapattırdı.

TEHDİTLE ŞİFRE ALDI

Olayın mağduru Arabacı şikayetçi oldu ve polise başından geçenleri şöyle anlattı: “Daha önce Aydın’ın yanında çalışıyordum. Ayrıldıktan sonra kendime bir internet sitesi kurdum. Bu internet sitesinin görünümü Mehmet Aydın’a ait sitenin görünümü ile aynıydı. Olay gecesi benim yanıma geldiler. Kollarımdan tutarak ve tartaklayarak zorla arabaya bindirdiler. Mehmet’in evine götürdüler. Döveceklerini söyledikleri için korktum. Kimseden yardım istemedim. Beni tehdit ederek internet sitemin şifresini aldılar. Sitemin şifresini değiştirerek kullanmamı engellediler. Zorla konuşturup uyuşturucu kullandığımı söylettiler. Bu ses ve görüntüleri kaydettiler. ‘Bize para vermezsen bu kaydı internette yayımlayıp seni rezil ederiz’ diyerek şantaj yaptılar. Şikayetçiyim.”

Babası Mehmet Ali Arabacı da ifadesinde Aydın’ın olaydan bir hafta önce zorla evlerine girmeye çalıştığını belirterek “Bilgisayarlarınızı gösterin, siteyi kaldırın, dedi. Hakaret ve tehdit içeren sözler söyledi. Ben de sitenin bana ait olduğunu söyleyip onu uzaklaştırdım. Olay gecesi oğlumu kaçırmışlar ve siteyi kullanılamaz hale getirmişler. Sabaha kadar oğlumu aradım. Başına bir şey geldiğinden korktum. Oğlum sabaha karşı eve gelebildi” dedi.

FETHİYE’DE YAKALANDI

Dava raporlarında Aydın’ın şu ifadeleri yer aldı: “Şimdi kapatırım, seni döverim burada, o zaman konuşmaya başlarsın! İnşallah şifreyi unutmuşsundur da burada temiz bir dayak yersin benden. Buraya gelişini unutma, tamam mı! Sözümüzü dinlersen sana burada zarar gelmeyecek, biz adam yemiyoruz. Güzel güzel konuşuyoruz. Sadece konuşuyoruz. Yaşın küçük zaten, sana bir şey yapmazlar. Adam gibi yanımda çalış dedim, neyine yetmedi!” Soruşturma sürecinde hakkında yakalama kararı çıkarılan Aydın, tatil için gittiği Fethiye’de gözaltına alındı. Interpol dosyasına giren fotoğraf da burada çekildi. Soruşturma neticesinde hakkında “kişiler arasındaki konuşmanın kaydedilmesi”, “bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız kazanç”, “çocuğa karşı tehdit ve hürriyetinden yoksun bırakma” ve “şantaj” suçlarından 12 Şubat 2016’da dava açıldı.

7 YIL CEZA 7 AYA İNDİ

MAHKEME, 1 Haziran 2017’de karar duruşmasını yaptı. Mağdur şikayetinden vazgeçtiği için ‘konuşmayı izinsiz kaydetmek’ suçlaması düşürüldü. Aydın önce “tehdit ve hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan 3 yıl hapse mahkum edildi. ceza “çocuğa karşı ve birden fazla kişi ile” işlenmiş olması sebebiyle 6 yıla çıktı. Ancak ‘zarar vermeksizin serbest bıraktıklarından’ ceza 2 yıla indirildi. Mağdurun yeni site kurup, Aydın’ın müşterilerini çekmesini ‘haksız tahrik’ sayan mahkeme, cezayı da 1 yıl 6 aya indirdi. Mahkeme, sanıklar üzerinde ‘olumlu etki’ bırakması için takdir yetkisini kullandı, 1 yıl 3 aya indirdi. Mahkeme ‘şantaj’ suçundan da 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi. Bu suçunda ‘haksız tahrik’ altına işlendiğine kanaat getiren mahkeme, cezayı 9 aya indirdi ve yine sanıklar üzerinde ‘olumlu etki’ bırakması için cezada indirim yaparak 7 aya indirdi ve 40 lira da adli para cezası verdi.

DENETİMLİ SERBESTLİĞE GEREK GÖRÜLMEDİ

MAHKEME daha sonra ”belirli bir maddi zararın bulunmaması, sabıkasız olması, yeniden suç işlemeyeceğine dair kanaat getirilmiş olması ve kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları itibariyla şimdilik cezaya gerek görülmediğini” belirtti ve hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. 5 yıl boyunca denetimli serbestlik uygulanmasına karar verdi. Ancak ‘takdiren’ herhangi bir yükümlülük (karakola imza verme) yüklenmesine gerek olmadığına karar verdi. Böylece Aydın toplam 7 yıl hapis cezası almışken, bir gün bile hapis yatmadan yoluna devam etmiş oldu. Dava sürecinde 27 Temmuz 2016’da Aydın hakkında Bursa Asliye Ceza Mahkemeleri’nde uyuşturucu satın almak ve kullanmak suçlarından bir dava daha açıldı. Aydın ise 31 Temmuz 2016’dan itibaren şirket kurup yüzbinlerce kişiden para toplamaya da başlamıştı. Geriye de Fethiye’de gözaltına alındığında emniyette çekilen Hawai tişörtlü ve piercingli fotoğrafı kaldı.