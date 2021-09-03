“1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Kahramanlar Sergisi” Sinema Müzesi’nde açıldı

Yalın Onat ERGÖR – Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL(DHA) “1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Kahramanlar Sergisi” İstanbul Sinema Müzesi Sergi Salonu’nda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla açıldı.

Hisart Müze kurucusu Nejat Çuhadaroğlu’nun koleksiyonerliğiyle başlayan ve 2014 yılında Müze çatısı altında toplanarak ziyaretçilerle ve daha geniş kitlelerle buluşan Hisart Canlı Tarih Müzesi koleksiyonuna ait eserlerden oluşan “1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı’nda Kadın Kahramanlar Sergisi” Beyoğlu Atlas Pasajı’nın girişinde bulunan İstanbul Sinema Müzesi Sergi Salonu’nda açıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Hisart Canlı Müzesi Kurucusu Nejat Çuhadaroğlu katıldı. Sergide Hilal-i Ahmer Cemiyeti (KIZILAY) tarafından kurulan Hemşirelik kursları belge ve fotoğrafları, yardım rozetleri ve kartpostalları ile ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin Elbi’ye ait madalyalar, mektuplar ayrıca savaş esnasında cephane ve erzak taşıma faaliyetlerini gösteren fotoğraf ve evraklar, fişek fabrikasında çalışan kadın ve çocukların fotoğrafları, kartpostal, aksesuar, rozet, madalya, Şefkat nişanı, mektup, propaganda afişleri, dönemin gazete nüshalarının yanı sıra Milli Mücadele dönemine ışık tutan canlandırmalar, manken ve dioramalar ve objeler yer alıyor. Sergi 20 Eylül tarihine kadar Pazartesi günleri hariç 11:00-19:00 saatleri arasında tarih ve sanatseverlerle buluşacak.

“KADINLARIMIZ ÇOCUKLARIMIZ HERKES BU SAVAŞTA YER ALDI”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Beyoğlu Kültür Yolu kapsamında, bir rota belirledik. Bu rota dahilindeki binaları hızlı bir şekilde restore edip Beyoğlu ve İstanbul’un kültür hayatına kazandırmaya çalışıyoruz. Bu binalardan biri de şu anda içinde bulunduğumuz Atlas Sinema Müzesi. Sonbahar itibariyle Atatürk Kültür Merkezi’nin de hizmete girmesiyle Beyoğlu Kültür Yolu projesinin ana hattı tamamlanmış olacak. Serginin içeriği açısından çok önemi olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Biz Kurtuluş Savaşı’nda biz bütün varlığımızla çarpışırken sadece burada erkeklerimiz ön plana çıkmadı. Kadınlarımız çocuklarımız herkes bu savaşta yer aldı. Bu sergide özellikle kadınlarımızın yaşadığı zorluklar almış oldukları sorumluluklar ve göstermiş oldukları kahramanlıkları görme şansına sahip oluyoruz” dedi.

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“ZAMANI GELDİĞİNDE KENDİ CANINDAN FEDAKARLIK EDEN TÜRK KADINI’NDAN BAHSEDİYORUZ”

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız “Çok anlamlı bir sergi çünkü hem kurtuluş mücadelemizi anlatıyor hem de kadının Kurtuluş Savaşı’nda Milli Mücadele’deki rolünü anlatıyor. Tarih boyunca bir taraftan evini otağını toparlarken, diğer taraftan yurdu tehlikeye girdiğinde babasından, eşinden, evladından zamanı geldiğinde kendi canından fedakarlık eden Türk Kadınından bahsediyoruz” diye konuştu.

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