Kovid-19 salgını nedeniyle LGS sınavı ilk kez olağanüstü şartlarda yapılacak.

Bugün yapılacak Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) 1.8 milyon öğrencinin katılması bekleniyor. Bu yıl sınava girecek öğrencilerin sayısı geçen yıla göre 600 bin daha fazla. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklanacak. Ardından da tercih ve kayıt dönemi başlayacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 LGS sınavında yeni tedbirler uygulanacak. Buna göre Öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak.Sınav salonlarına maske ile girilecek, sınav başladıktan sonra maskeler çıkarılabilecek, nemlenmesi durumunda da maskeler değiştirilecek

Öğrenciler sınav binasına alınmadan önce sınav saatini beklerken, Kovid-19 açısından sınav sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar, öğrencilere okunacak. Bu kapsamda, metinde şu ifadeler yer alacak:

“Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan, Kovid-19 olan veya son 14 gün içerisinde Kovid-19 vakası ile teması olan öğrencilerimiz okul girişinde görevlilere bilgi vermelidir. Endişeniz olmasın, şikayeti olan öğrencilerimiz sınava alınacaktır. Şikayeti olanların bilgi vermesi sınav sürecinde sizin, sınav görevlilerimizin sağlığı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Okul içinde, bahçesinde ve diğer kalabalık ortamlarda sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) kuralına lütfen dikkat ediniz. Maske takınız ve maskenizi çıkarmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. Başarılar dileriz.”

Aslında sınavların ertelenmesini bekleyen öğrencileri zor bir sınav, zorlu bir tercih ve geçiş dönemi bekliyor. Bu yıl öğrencilerin velilerin desteğine daha çok ihtiyacı var. Uzaktan eğitim sürecinde LGS’ye girecek öğrenciler salgının yol açtığı olumsuzluklar nedeniyle sınavlara istedikleri gibi hazırlanamadılar. Kendine ait odası ve bilgisayarı olan çocuklar daha avantajlı olarak sınavlara hazırlanma imkanı buldular. Bu olanaklara sahip olmayan bazı çocuklar da şartlar elverdiğince sınavlara hazırlanmaya çalıştılar. Bu durum doğal olarak sınav sonuçlarına yansıyacak. Hayatlarının belki de en stresli döneminde sınavlara hazırlanan bu çocuklardan üst derece başarı beklemek biraz hayalcilik olur kanısındayım.

Sınavlara hazırlık döneminde olduğu gibi sınav sonrası da velilere yine büyük görevler düşüyor.Sınavı nasıl geçmiş olursa olsun öğrenciler tüm yıl boyunca emek verdikleri bir sınavdan çıkmış olacağı için olumlu cümleler duymaya ihtiyaçları olacak. Sınavını tamamlayan öğrencileri veliler güler yüzle karşılamalı, kendileri konuşmak isterse sınavının nasıl geçtiği hakkında konuşulmalı yoksa ısrarcı olunmamalı. Onlara önemli olanın sınavın sonucu değil, tüm bu süreçte gösterdiği emek ve çabanın olduğu belirtilmelidir.

Şimdiden tüm öğrencilere başarılar diliyorum.

Bir hatırlatma: Sınav saatleri boyunca tüm yurtta sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.