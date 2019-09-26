Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kredi faizlerindeki düşüşlerin ardından, kredi kullananlar ile bankalar arasında "mutabakat sağlanması durumunda" kredilerde yeniden yapılandırma...
Edirne’nin Keşan ilçesinde, belediye itfaiye müdürlüğü, itfaiyenin kuruluşunun 305’inci yıl dönümü ve İtfaiye Haftası nedeniyle kamera karşısına geçerek, ‘Yangın olur biz yangına gideriz’ şarkısını seslendirdi, klip çekti.
Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.
Türkiye, mantığın ve makulün
yittiği bir anormal dönem yaşadığı için bazı hukuksuzlukları,
garabetleri fark etmiyoruz dahi. Neredeyse tüm değerlerimiz yitiği,
yitmeyenler de aşındığı için anormallikleri...
Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı. Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kredi faizlerindeki düşüşlerin ardından, kredi kullananlar ile bankalar arasında "mutabakat sağlanması durumunda" kredilerde yeniden yapılandırma...