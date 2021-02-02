​İzmir’i sağnak vurdu; Dereler taştı, su baskınları yaşandı, vatandaşlar yollarda kaldı (2)

İZMİR (DHA)-İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentte etkili olan sağanak nedeniyle sosyal medya hesabından “Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın” uyarısı yaptı.

Soyer, bir çok noktada taşkınlar meydana geldiğini belirterek, “Çok şiddetli yağmurda Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzısıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya derelerinde yer yer taşmalar var. Bu yüzden bazı cadde ve sokaklar olumsuz etkileniyor. Tüm ekiplerimiz görev başında. Zorunlu olmayanlar lütfen trafiğe çıkmasın” dedi.

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