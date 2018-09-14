Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Keçiörenli Berberler Yoksulluğa Makas Vuruyor” projesi kapsamında Keçiören’de faaliyet gösteren kadın kuaförleriyle Estergon Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Bülent Erdoğan da katıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından, “Keçiörenli Berberler Yoksulluğa Makas Vuruyor” projesine geçen hafta sonu Keçiören’de faaliyet gösteren erkek kuaförleriyle gerçekleştirilen kahvaltı toplantısıyla start verilmişti.

Projenin ikinci ayağını ise kadın kuaförleriyle gerçekleştirilen kahvaltı toplantısı oluşturdu.

​​Sosyal dayanışmaya bir destek de Kadın kuaförlerinden

Gönül Belediyeciliği kapsamında Estergon Türk Kültür Merkezi’nde yaklaşık 100 kadın kuaförüyle bir araya gelen Başkan Ak, davetlileri selamladıktan sonra kahvaltıya geçildi. Kahvaltının ardından davetlilerle sohbet eden Başkan Ak, “Keçiörenli Berberler Yoksulluğa Makas Vuruyor” adı altında gerçekleştirilen sosyal dayanışma projesine gönül veren bütün kuaförlere teşekkür etti. Projeye bayan kuaförlerinin de katkı vermesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ile Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Bülent Erdoğan, ihtiyaç sahibi kadınların kuaförlere ücretsiz gidebilmesi için protokol imzaladı. Protokolün ardından gönüllülük esasına göre doldurtulan formla taahhüt alındı. Kuaförlerin sıkıntılarının giderilmesi için formda yer alan kutucuğa isteklerin ve dileklerin yazılması da istendi.

“SOSYAL DAYANIŞMA ANLAYIŞIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ”

​​Sosyal dayanışmaya bir destek de Kadın kuaförlerinden

Projenin uygulanmasına destek veren kadın kuaförlerine teşekkür eden Başkan Ak, “ Çevremizde çeşitli ekonomik gelir grubundan insanlar yaşıyor. Varlıklı olan insanların yokluk içerisinde olan insanlara karşı sorumluluğu var. Bu anlamda sosyal dayanışma anlayışımızı güçlendirecek projeler düzenliyoruz. Çeşitli esnaf odalarıyla bir araya gelerek bu projelerimize hem vatandaşlarımızı hem de esnaflarımızı dâhil ediyoruz. Bugün de el emeğiyle, helalinden para kazanan kadın kuaförlerimizle, ihtiyaç sahiplerine ücretsiz hizmet vermeleri için protokol imzaladık. Biz ne zaman Keçiören’de işletme sahibi olan esnaflarımızdan bir talepte bulunsak hiç geri çevrilmedik. Rutin belediyecilik hizmetlerini layıkıyla yerine getiriyoruz ancak temel amacımız gönüllere dokunmak” diye konuştu.

Estergon Türk Kültür Merkezi’nde düzenlenen kahvaltı programı toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.