Zülfü Livaneli Kültür Merkezi Ağustos’ta açılıyor

Çankaya Belediyesi’nin Ankara’ya kazandırdığı sanat merkezlerinden biri olacak Zülfü Livaneli Kültür Merkezi 2017 yazında açılacak.

Ağustos ayında hizmete girecek merkezde, müzik, fotoğrafçılık, drama, resim atölyelerinin yanı sıra iki de sergi salonu yer alıyor.

Çankaya Belediyesi’nin Yıldızevler Mahallesi’nde inşa ettiği Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nin açılışına sayılı günler kaldı. Çankaya’ya kazandırılan sanat merkezlerinden biri olacak Zülfü Livaneli Kültür Merkezi’nde müzik, fotoğrafçılık, drama, resim atölyelerinin yanı sıra iki de sergi salonu yer alıyor.

Temeli, Ekim 2016’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve sanatçı Zülfü Livaneli’nin de katıldığı törenle atılan merkez, bin 100 m² alan üzerinde bulunuyor. Ağustos ayında açılacak merkez, iki kattan oluşuyor.

“CUMHURİYETİN TEMELİ KÜLTÜRDÜR”

Sosyal demokrat belediyecilik anlayışları gereği sanatın ulaşılabilirliğini arttırmak istediklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Atatürk’ün ‘Cumhuriyetin temeli kültürdür’ sözünü hatırlatarak, onun izinden gittiklerini, Mustafa Kemal’in ilçesi Çankaya’ya yakışır hizmetler üretmeye çaba gösterdiklerini ifade etti.

Ankaralılara böyle bir sanat merkezi kazandıracak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Başkan Taşdelen, “Yeni nesil inşaat teknikleriyle kısa sürede sona geldiğimiz modern görünümlü merkez; atölyeleri, sergi ve konferans salonlarıyla çok işlevli bir mekan olacak” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...