Mamaklı kadınlara 13 aile merkezi ile hizmet veren Mamak Belediyesi yeni bir aile merkezini daha hizmete açmaya hazırlanıyor. Mamak Belediyesi Mutlu Mahallesi’nde inşa edilen Zübeyde Hanım Aile Merkezi’nin inşaatını tamamladı.

General Zeki Doğan ve Mutlu Mahallesi’nin kesiştiği noktada her iki mahalleye hitap edecek Zübeyde Hanım Aile Merkezi, Mamaklı kadınlara yönelik eğitim ve kültür hizmetleri sunacak. 2145 m² alanda hizmet verecek olan Zübeyde Hanım Aile Merkezi içerisinde, derslikler, fitness salonu, sinema salonu bulunuyor. Ayrıca merkezin bahçesinde yapılan çocuk oyun alanı da aile merkezinde kurslara katılan kadınların çocuklarına hitap edecek.

Aile merkezlerimize talep her geçen gün artıyor

İlçenin dört bir yanında hizmete açtıkları aile merkezleriyle Mamaklı kadınlara yönelik birçok hizmet sunduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Aile merkezlerimize talep her geçen gün artıyor. Güçlü kadın güçlü toplum demektir. Binlerce kadının hizmet aldığı aile merkezlerine talep her geçen gün artıyor. Mutlu Mahallesi’nde inşa edilen Zübeyde Hanım Aile Merkezi’nin başta Mutlu ve General Zeki Doğan sakinleri olmak üzere tüm Mamaklı kadınlara şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...