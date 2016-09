Zorlu PSM’de ses getiren müzikaller ve festivaller

Müzikallerin, festivallerin,konserlerin ve ses getiren oyunların yer aldığı yeni sezonda Zorlu PSM’de “Modern Romeo ve Juliet” olarak bilinen West Side Story müzikali seyirciyle buluşacak.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin, farklı sanat türlerini bir arada sunduğu 4. sezon programı kapsamında müzikal tarihinin kült eseri olarak kabul edilen West Side Story seyirciyle buluşacak. Caz dünyasının efsane isimlerinden Chick Corea da yeni sezonda Zorlu’da cazseverlerin karşısına çıkacak.

Renkli prodüksiyonlarıyla izleyicisine etkileyici performanslar sunan müzikaller, Zorlu PSM sahnesine konuk olmaya devam edecek. “Modern Romeo ve Juliet” olarak bilinen West Side Story zengin sahnesi, etkileyici koreografileri ve sevilen şarkılarıyla 1-18 Mart 2017 tarihlerinde arasında Zorlu PSM’de seyirciyle buluşacak.

Zorlu PSM bu sezonda da farklı müzik türlerine örnek teşkil edecek birçok sanatçı ve gruba kapılarını açacak. 4. sezonda Zorlu PSM’nin ağırlayacağı isimler arasında; ortak bir projede dünyanın en hızlı “piyano çalan insanı” unvanına sahip Lubomyr Melnyk ile elektronik müzik sahnesinde çığır açan çağdaş müzisyen Fennesz (4 Kasım), doğunun etnik müziğini batı melodileri ile birleştiren Mark Eliyahu (5 Kasım), elektronik müziğin heyecan verici gruplarından Moderat (11 Kasım) Zorlu PSM sahnesinde olacak.

-GRAMMY ÖDÜLLÜ SANATÇILAR SAHNEDE-

Bugüne kadar 6 kez Grammy ödülüne aday olan ünlü caz gitaristi Mike Stern önderliğinde birbirinden usta caz müzisyenlerinden oluşan grup Mike Stern & Dave Weckl Band (3 Kasım), bugüne kadar yayınladıkları 2 stüdyo albümünde kendi Pop Cumhuriyeti’ni ilan eden İsviçreli grup Kadebostany (4 Kasım), 9 Grammy ödülüne sahip gitar virtüözü Jose Feliciano (29 Kasım), 21. yüzyılın Billie Holiday’i olarak tanımlanan Madelenie Peyroux (5 Aralık); ABD’li caz/funk davulcusu Dennis Chambers ve ABD’li caz saksofoncusu Bob Franceschini’nin eşliğinde. Bas gitarın Bach’ı olarak tanımlanan 5 Grammy ödüllü ABD’li müzisyen, besteci, yazar, yapımcı Victor Wooten (11-12 Kasım); etkileyici canlı performanslarıyla Weval (10 Aralık) ve Cola & Jimmu (Jimi Tenor & Nicole Willis) (16 Aralık) yer alacak.

-ZORLU PSM’DE FESTİVAL HAVASI-

Farklı müzik türlerinden grupların sahne alacağı, sanatın ve teknolojinin bir araya geleceği festivaller ile bu sezon Zorlu PSM’nin program zenginliğini oluşturuyor. 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçejkleşecek MIX Festivali– Seslerarası bir deneyim. 25-26 Mart 2017 tarihlerinde Charm Music işbirliğiyle dünyanın en ünlü elektronik müzik. Yaratıcılık ve teknoloji festivali Sonar Istanbul, müzikseverlere yepyeni deneyimler yaşatacak. Bu iki büyük etkinliğin yanı sıra 3-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında Zorlu PSM kendi caz festivalini düzenleyecek. Dünya caz sahnesinin önemli sanatçılarını ağırlayacak bu festivalin onur konuğu ise, 12 Mayıs’ta sahne alacak Chick Corea ve klasik müzikten flamenkoya Latin tınılarından caz seslerine uzanan Michel Camilo & Tomatito (3 Mayıs 2017) olacak.

-KÜLT ESERLERE SAYGI DURUŞU: MOVİES İN CONCERT SERİSİ-

Geçtiğimiz sezon film müziklerinin canlı seslendirildiği muhteşem Movies in Concert serisini Lord of the Rings in Concert ile başlatan Zorlu PSM. Yeni sezonda da bu görkemli seriye; Titanic Live (28-29 Ekim), Amadeus Live (24-25 Şubat). Aliens Live (22-23 Nisan 2017). Lord of the Rings in Concert – The Two Towers (20-21 Mayıs 2017) gibi eserlerle devam edecek.

-ROYAL OPERA HOUSE SAHNESİ CANLI-

Dünyanın önde gelen köklü sanat kuruluşlarından Royal Opera House (İngiltere Kraliyet Opera ve Balesi). Programında geleneksel opera ve bale eserlerine yer verdiği gibi çağdaş eserlere ve modern yorumlara da sahne oluyor. Son 5 yıldır, programındaki birçok eseri izleyicisine sunan Royal Opera House’un önümüzdeki sezon programında yer alan Il Trovatore. Norma, Cosi Fan Tutte, The Nutcracker, Madame Butterfly ve Anastacia gibi eserleri, Zorlu PSM STUDIO’da sezon boyunca canlı gösterimlerde izlenebilecek.

