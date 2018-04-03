Türkiye Spor – Toto futbol ligi maçlarının tamamlanmasına 7 hafta kaldı. Şampiyonluk mücadelesi ise büyük bir çekişmeye sahne oluyor.

Görülen o ki şampiyonluk yarışı son haftaya kadar sürecek ve büyük bir çekişmeye sahne olacak.

Bu önemli yarışta elbette gözler hakemlere ve hakem hatalarına da çevrilecek. Futbol Federasyonunun ve Merkez Hakem Kurulunun kalan 7 haftada kulüplerin mağdur olmaması ve yarışı hak eden takımın kazanması için özel önlemler alması gerektiğine inanıyorum.

Türkiye’de kamuoyu siyasette yaşanan olaylara yoğunlaşırken spor alanlarında yaşanan olaylara, hakem hatalarına, federasyonların yanlış kararlarına fazla dikkat etmiyor.

Bir sezon boyunca sahalarda mücadele eden futbolcular, teknik kadrolar ve takımlarını başarıya taşımak için görev yapan kulüp yöneticileri futbol sahalarında da “adalet” bekliyorlar.

Ligin ilk dört sırasında yer alan ve şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin rakiplerinden bazıları da ligde kalma mücadelesi veriyorlar.

Gerek şampiyonluk gerekse ligden düşme açısından kalan 7 hafta büyük önem taşıyor. İşte bu 4 takımın kalan maçlarının listesi.

GALATASARAY’IN MAÇLARI:

28. HAFTA: GENÇLERBİRLİĞİ – GALATASARAY

29. HAFTA: GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR

30. HAFTA: ALANYASPOR – GALATASARAY

31. HAFTA: GALATASARAY – BEŞİKTAŞ

32. HAFTA: AKHİSARSPOR – GALATASARAY

33. HAFTA: GALATASARAY – EVKUR MALATYASPOR

34. HAFTA: GÖZTEPE – GALATASARAY

BAŞAKŞEHİR’İN MAÇLARI

28. HAFTA:BAŞAKŞEHİR – EVKUR MALATYASPOR

29. HAFTA: GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR

30. HAFTA: BAŞAKŞEHİR – KAYSERİSPOR

31. HAFTA: OSMANLISPOR – BAŞAKŞEHİR

32. HAFTA: BAŞAKŞEHİR – SİVASSPOR

33. HAFTA: ANTALYASPOR – BAŞAKŞEHİR

34. HAFTA: BAŞAKŞEHİR – KASIMPAŞA

BEŞİKTAŞ’IN MAÇLARI

28. HAFTA:BEŞİKTAŞ- GÖZTEPE

29. HAFTA: AKHİSARSPOR – BEŞİKTAŞ

30. HAFTA: BEŞİKTAŞ – EVKUR MALATYASPOR

31. HAFTA: GALATASARAY – BEŞİKTAŞ

32. HAFTA: BEŞİKTAŞ– KAYSERİSPOR

33. HAFTA: OSMANLISPOR – BEŞİKTAŞ

34. HAFTA: BEŞİKTAŞ– SİVASSPOR

FENERBAHÇE’NİN MAÇLARI

28. HAFTA:FENERBAHÇE- OSMANLISPOR

29. HAFTA: SİVASSPOR– FENERBAHÇE

30. HAFTA: FENERBAHÇE – ANTALYASPOR

31. HAFTA: KASIMPAŞA– FENERBAHÇE

32. HAFTA: FENERBAHÇE– BURSASPOR

33. HAFTA: KARABÜKSPOR – FENERBAHÇE

34. HAFTA: FENERBAHÇE – KONYASPOR