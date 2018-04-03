Türkiye Spor – Toto futbol ligi maçlarının tamamlanmasına 7 hafta kaldı. Şampiyonluk mücadelesi ise büyük bir çekişmeye sahne oluyor.
Görülen o ki şampiyonluk yarışı son haftaya kadar sürecek ve büyük bir çekişmeye sahne olacak.
Bu önemli yarışta elbette gözler hakemlere ve hakem hatalarına da çevrilecek. Futbol Federasyonunun ve Merkez Hakem Kurulunun kalan 7 haftada kulüplerin mağdur olmaması ve yarışı hak eden takımın kazanması için özel önlemler alması gerektiğine inanıyorum.
Türkiye’de kamuoyu siyasette yaşanan olaylara yoğunlaşırken spor alanlarında yaşanan olaylara, hakem hatalarına, federasyonların yanlış kararlarına fazla dikkat etmiyor.
Bir sezon boyunca sahalarda mücadele eden futbolcular, teknik kadrolar ve takımlarını başarıya taşımak için görev yapan kulüp yöneticileri futbol sahalarında da “adalet” bekliyorlar.
Ligin ilk dört sırasında yer alan ve şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin rakiplerinden bazıları da ligde kalma mücadelesi veriyorlar.
Gerek şampiyonluk gerekse ligden düşme açısından kalan 7 hafta büyük önem taşıyor. İşte bu 4 takımın kalan maçlarının listesi.
GALATASARAY’IN MAÇLARI:
28. HAFTA: GENÇLERBİRLİĞİ – GALATASARAY
29. HAFTA: GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR
30. HAFTA: ALANYASPOR – GALATASARAY
31. HAFTA: GALATASARAY – BEŞİKTAŞ
32. HAFTA: AKHİSARSPOR – GALATASARAY
33. HAFTA: GALATASARAY – EVKUR MALATYASPOR
34. HAFTA: GÖZTEPE – GALATASARAY
BAŞAKŞEHİR’İN MAÇLARI
28. HAFTA:BAŞAKŞEHİR – EVKUR MALATYASPOR
29. HAFTA: GALATASARAY – BAŞAKŞEHİR
30. HAFTA: BAŞAKŞEHİR – KAYSERİSPOR
31. HAFTA: OSMANLISPOR – BAŞAKŞEHİR
32. HAFTA: BAŞAKŞEHİR – SİVASSPOR
33. HAFTA: ANTALYASPOR – BAŞAKŞEHİR
34. HAFTA: BAŞAKŞEHİR – KASIMPAŞA
BEŞİKTAŞ’IN MAÇLARI
28. HAFTA:BEŞİKTAŞ- GÖZTEPE
29. HAFTA: AKHİSARSPOR – BEŞİKTAŞ
30. HAFTA: BEŞİKTAŞ – EVKUR MALATYASPOR
31. HAFTA: GALATASARAY – BEŞİKTAŞ
32. HAFTA: BEŞİKTAŞ– KAYSERİSPOR
33. HAFTA: OSMANLISPOR – BEŞİKTAŞ
34. HAFTA: BEŞİKTAŞ– SİVASSPOR
FENERBAHÇE’NİN MAÇLARI
28. HAFTA:FENERBAHÇE- OSMANLISPOR
29. HAFTA: SİVASSPOR– FENERBAHÇE
30. HAFTA: FENERBAHÇE – ANTALYASPOR
31. HAFTA: KASIMPAŞA– FENERBAHÇE
32. HAFTA: FENERBAHÇE– BURSASPOR
33. HAFTA: KARABÜKSPOR – FENERBAHÇE
34. HAFTA: FENERBAHÇE – KONYASPOR