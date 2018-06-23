Zonguldak, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi mahsur kaldı.

Saat 20.00 sıralarında, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında göçük meydana geldi. Yerin 360 ile 460 metre altında meydana geldiği öğrenilen göçükte mahsur kalan 2 işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci, göçükte mahsur kalan işçilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI 4 SAATTİR SÜRÜYOR

Kömür üretimi yapılırken tavan çökmesi sonucu oluşan göçükte mahsur kalan maden işçileri Mevlüt Karagöl ve Recep Yurtseven’i kurtarmak için TTK’ya ait tahlisiye ekipleri maden ocağında 4 saattir kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ocak önünde ise maden işçilerinin mesai arkadaşları ve aileleri endişeli bekleyişlerini sürdürüyor. Sağlık ekipleri de ocak önünde ambulanslarla hazır bekletiliyor.

Göçükten son anda kurtulan ve şoka girdiği öğrenilen işçilerden Ferdi Oral ise yer altından çıkarıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Oral, tedavisinin ardından taburcu edildi.

VALİ ÇINAR: İŞÇİLERE ULAŞILDI, DURUMLARI İYİ

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, maden ocağı önünde TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu’ndan bilgi aldı. Ocak önünde açıklamalarda bulunan Vali Çınar, şöyle dedi:

“2 işçimize ulaşıldı. Durumları gayet iyi. TTK Genel Müdürü işinin başında takip ediyor. Birazdan işçileri çıkaracaklar. TTK’nın bu kazalarla ilgili kurtarma ekibi var. En iyi en tecrübeli ve en profesyonel ekibi. Herkes işinin başında. Bütün kurumlar burada. Allah beterinden saklasın.”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı İsa Mutlu ise işçilerle sesle iletişim sağlandığını söyleyerek, “Sağlık durumlarının iyi olduğu sesle iletişim sağlandığı haberlerini aşağıdan alıyoruz. İnşallah kısa zamanda da onların dışarı çıkarılmasını bekliyoruz. Allah bize böyle kazalar bir daha göstermesin. Aşağıda temsilci arkadaşlarımız da var. Ne kadar süreceği konusunda bir şey söylemek doğru olmaz. Doğa ile mücadele ediyorsunuz yer altında. En kısa sürede çıkartılırlar arkadaşlarımız inşallah. Tahkimat yapılarak son derece güvenli şekilde arkadaşlarımızı göçükten almak istiyoruz” dedi.

6 SAAT SONRA KURTARILDILAR

TTK’ya ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Mevlüt Karagöl ve Recep Yurtseven, 6 saat süren çalışmanın ardından göçükten kurtarıldı. Yaralı olarak sedyeyle ocaktan çıkarılan maden işçilerine ilk müdahaleyi ocak önünde bekleyen sağlık ekipleri yaptı. Maden işçilerinin çıkarılışı sırasında yakınları gözyaşı dökerek kurtarma çalışmalarına katılan diğer işçilere teşekkür etti.

Karagöl ve Yurtseven, daha sonra tedavileri için ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.