Sorgunlu şair- yazar Ziya Hızıroğlu aramızdan ayrılsa da eserleri, anıları ve toplumda yarattığı sevgi ile gönüllerde hep yaşayacaktır. Huzurla ışıklar içinde yatsın.Tüm sevenlerinin başı sağolsun. Dünyada yaşam sınırlıdır ama anılar, eserler ve sevgiler sonsuzdur.

82 yaşında hayata veda eden Ziya Hızıroğlu uzun zamandır Ankara’da yaşıyordu. Yaklaşık 2 yıl önce eşini kaybeden Hızıroğlu’nun cenazesi doğum yeri olan Sorgun/ Alcı köyünde eşinin yanına defnedildi.

ZİYA HIZIROĞLU KİMDİR

1936 Alcı köyü/ Sorgun doğumlu. İlkokulu köyünde bitirdi. Küçük yaşlarda köyde azaplık yaptı. Askerliğini Jandarma olarak tamamladı. İlk memuriyete 1959 yılında Ankara İl Nüfus Müdürlüğü’nde başladı. 1959- 62 yılları arasında aynı yerde Nüfus katibi olarak çalıştı. Sırasıyla Yozgat’ın Boğazlıyan ve Yenifakılı’da nüfus memuru olarak görev yaptı. 1970-74 yılları arasında da Çayıralan ilçesi Nüfus Müdürü olarak çalıştı. Ankara Altındağ nüfus müdürlüğünde memurluk, son olarak da görev yaptığı Ankara- Çankaya İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden emekli oldu. Ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdi.

Şair Ziya Hızıroğlu küçük yaşlardan beri edebiyata düşkündür. Halk ozanlarının geleneksel varlığından etkilendiğini söylüyor. Çeşitli yarışmalarda dereceler aldı.Şiirlerinin içeriği çok zengindir. Atatürk, Türk Ulus ve Cumhuriyetimiz konularında etkili ve heyecan yüklüdür.

Şiirlerini ilk şiir kitabı olan “Kalemler Susmasın” adlı kitapta topladı ve yayımladı (1993). İkinci şiir kitabı “Çığlık- Karanlığın sesi” 1998 yılında yayımlandı. Basıma hazır öykü ve tiyatro dalında üç de eseri bulunmaktadır.

Susmayan kalem Tatürkçü çağdaş şair Ziya Hızıroğlu’nu Boğazlıyan nüfusunda çalıştığı yıllarda tanıdım ve uzun yıllar Ankara’da birlikteliğimiz ve anılarımız oldu. Karşılıklı sevgi ve saygımız ile işbirliği yaptık. Sohbetlerimizde yazdığı şiirler ve anılar üzerinde konuşurduk.

Verimli,üretken, yaratıcı,gerçekci ve ödün vermeyen bir Atatürkçü idi. Onuncu Yıl Nutkunu Atatürk’ün sesini tamı tamına hissetdirerek okurdu.Bu seslendirmesini banda bile almıştı.

Hayatın ve halkın içinde yaşamayı seven, yeri geldiğinde ülke ve ulus sorunlarını duyarlı bir şekilde savunan sesli ve yüksek nefesli bir insandı. Tarih ve Atatrük merakı vardı. Bu konularda araştırır, okur, sorar ve tartışmalara katılmaktan büyük heyecan duyardı.

Nüfus daireleri halka açık bir hizmet birimidir. İşi olan herkesle diyalog ve dostluk kurardı. Önceleri çalıştığı ilçelerden Ankara’ya yolu düşen çok sayıda insan kendisini arar ve sorardı. Aranan ve sorulan insan olmak gönül işidir ve kolay bir iş değildir. Hızıroğlu adı gibi ışıklı ve soyadı gibi her şeye yetişmeye çalışan bir kişiliğe sahipti.

Halka hizmet konularında öncelikli ve çok önemli hizmet birimleri olan nüfus, tapu, adliye, hastane-sağlık ocağı ve vergi daireleri gibi alanlarda çalışan insanlardan halka sevgi ve saygı ile yaklaşanları toplum bağrına basar, kalbinde, gönlünde ve dilinde hep yaşatır. Ziya Hızıroğlu , bu alanda çok değerli bir örnektir. Bütün tanıyanları, Hızıroğlu’nu rahmetle anmaktadır.