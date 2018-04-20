Ziver Et Balık Restorant, Lezzetleri ile Çayyolu'nda

“Ankara’nın Lezzet Durakları” bu sayıda yeni açılan Ziver Et Balık Restorant’ın konuğu oldu.

Çayyolu Park Caddesi’nde 10 gün kadar önce hizmete giren mekanın sahibi Ali Uğur hayli iddialı. 20 yıldır restoran işiyle uğraştığını, bu işin mutfağından çıraklığından geldiğini söylüyor. Ziver Et Balık Restorant, uzun zamandır durgunluk yaşayan Park Caddesi’ne şimdiden canlılık getireceğe benziyor. İşletme Müdürü Turgay Çamlı da Ankara’da restoran işletmeciliğinde başarılı ve tanınan bir kişi olarak biliniyor.

Mekan, iki katlı, geniş ve ferah. Büyük rahat masalar, koltuklar ve güzel dekoruyla ağır bir hava katmış. Ziver’in mutfağı da açık, mezeler, balıklar tezgahta, istediğinizi seçiyor, beğeniyorsunuz, her şey gözünüzün önünde.

Kalkan, Levrek, Ahtapot, kalamar, diğer deniz ürünleri, salatalar, Ege otları, daha neler neler. Mekanın iddialı lezzetleri arasında pazıya sarılarak buharda pişirilen levrek ve lagos başı çekiyor haberiniz olsun.

Et Buketi

Ziver, et çeşitleriyle de hayli iddialı. Özellikle Balıkesir kuzusu kullanılıyor. Bonfile ve diğer et çeşitlerinden gelen “Et buketi” de kalabalık masalar için “Ortaya karışık” gibi tercih edilmiş. Bizim masaya da geldi, özellikle soğan suyu, baharatlar ve şarap ile lezzetlendirilen ve kömür ızgarada pişirilen bonfileyi öneririm. 300 gram kadar geliyor ve 60 lira.

Mezeler de lezzetli

Ziver et balık restoranın birbirinden lezzetli mezeleri de fena değil. Yunan mezeleri de var. Örneğin yeşil soğan ve baharatlarla tatlandırılmış Skortaki, lahana, dereotu, havuç ve cevizli Koslov. Ayrıca bildiğimiz mezelerde var. Mezeler 15-20 lira arasında değişiyor.

Sütlü Nuriye

Restoranın özeli ve güzeli Sütlü Nuriye. Mutlaka bu güzel tatlıyı da deneyin, pişman olmazsınız.

Mekan sahiplerine sordum, iki kişi bir akşam yemeğinde tam tekmili birden 200-250 liralık bir hesap ile çıkabiliyor.

Mekan büyük olunca nişan, düğün, kına, toplu yemeklere de uygun. Ayrıca Pazar ve Perşembe günleri hariç her gün sanat müziği, fasıl ağırlıklı canlı müzik var.

Her türlü kredi kartının da geçerli olduğu saat 12.00- 01.00 arası hizmet veren mekanın oto park sorunu da yok.

Ankara’nın Lezzet Durakları Gurme bölümümüzde diğer restorant ve cafeler ile ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz…

Ziver Et Balık Restorant

Park Caddesi No: 38

Tel: 0532-6806262