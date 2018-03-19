Süper Lig’in zirvesinde yer alan dört takımın birbiriyle karşılaştığı ilginç bir haftayı geride bıraktık. Merakla beklenen bu iki karşılaşmada, önce Fenerbahçe Kadıköy’de, Cumartesi ezeli rakip, ebedi dostu Galatasaray’ı ağırladı.

Ertesi akşam da Medipol Başakşehir Beşiktaş’ı konuk etti. Yani, bir başka anlatımla İstanbul’un dört takımının kapışmasıyla zirvede tam anlamıyla bir şenlik yaşandı.

Kadıköy’de karşı karşıya gelen Fenerbahçe’yle Galatasaray maçının bitiş düdüğü çaldığında skor tabelasında başlangıç skoru olan 0-0 yazıyordu.

Maç içinde iki takım oyuncuları da geçtiğimiz yılların aksine, tribünleri provoke edecek hareketlerden uzak, dostane olarak nitelendirilecek bir doksan dakika ortaya koydular. Bunun en çarpıcı kanıtı da, karşılaşma süresince hakem Bülent Yıldırım’ın sarı kartına, üçü Galatasaray’a olmak üzere, toplamda beş kez müracaat etmiş oluşuydu.

Maç öncesi ve sonrasında da, o bilindik taşlı sopalı kavga dövüş sahneleri de yoktu. Karşılaşma süresince bir iki defa küfürlü tezahürat olmadı değil, ancak öyle geçmiş yıllarda olduğu gibi uzun uzadıya değildi Allah için. Kaldı ki, her iki takım için, özellikle de ev sahibi Fenerbahçe için üç puandan gerisi yalandı. Lakin, iki takım da aradığı golü bulamayınca mücadele, puanların paylaşılmasıyla son buldu.

Bana göre bu maçın böylesine olaysız geçmesinde en büyük etken, hafta içinde Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun organize ettiği dostluk yemeğiydi. Fenerbahçe ile Galatasaray’ın tribün liderleri ile, bir grup taraftar birlikte akşam yemeği yediler. Genç Fenerbahçeliler tribün lideri Yücel Aslan ve ultrAslan lideri Sebahattin Şirin taraftarlarla birlikte, maçın dostça ve olaysız bir şekilde tamamlanması için elele verip önemli bir misyon yüklendiler. Ülkenin içinden geçtiği sürecin, ayrımcılık değil, elele vermeyi gerektirdiğini vurgulayan tribün liderleri, derbinin olaysız geçmesinde kilit rol oynadılar.

Bu arada, başta da vurgulamaya çalıştığım gibi, ligin tepesindeki diğer iki takım, Medipol Başakşehir’le Beşiktaş’ta önemli bir karşılaşmada karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, şampiyonluk yolunda önemli bir virajı başarıyla döndü. Beşiktaş ise, iki ezeli rakibinin berabere kalarak, ikişer puan yitirdiği haftada, ayağına kadar gelen fırsatı adeta şöyle bir kenara itti. Üstelik ikinci yarının son yirmi dakikasında on kişi oynayan rakibine karşı gol bulamayan Şenol Güneş’in öğrencileri, bırakın galibiyeti beraberlik golünü bile bulamadı.

Evet, ligdeki bu önemli ve bir o kadar da stratejik hafta geride kaldı. Lig maratonunun geride kalan sekiz haftası neler getirip, neler götürecek, hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Kalın sağlıcakla…