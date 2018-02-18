Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, sele kapılıp, devrilen zırhlı araç’ta kaybolan 2 askerin bulunması için başlatılan çalışmalara devam ediliyor.

KAYIP ASKERLERİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Polis ekipleri, su altı arama timi ve bölge sakinlerinin de destek verdiği aramalarda, iş makineleri de kullanılıyor. Sele kapılan zırhlı araç için Vali Abdullah Erin, 20’nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk’ün de inceleme yaptığı bölgede, sağlık görevlileri de hazır bekletiliyor.

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TSK: 2 PERSONELE HALEN ULAŞILAMAMIŞTIR

Genelkurmay Başkanlığı’nca Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, sele kapılıp, kaybolan 2 askere halen ulaşılamadığı açıklandı. Arama çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, “18 Şubat 2018 tarihinde, 3’ncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı bir Hudut Karakolu bölgesindeki yoğun yağışın sele dönüşmesi nedeniyle, bölgede nöbet görevini sürdüren iki personele halen ulaşılamamıştır. Söz konusu iki personeli arama çalışmaları devam etmektedir” denildi.