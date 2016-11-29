Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk hafta mücadeleleri bu hafta içi oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 8 ayrı grupta ilk hafta karşılaşmaları; bugün, 30 Kasım Çarşamba ve 1 Aralık Perşembe günleri gerçekleştirilecek.
Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk hafta maçlarının programı şöyle:
BUGÜN
12.30 Yeni Amasyaspor-Medipol Başakşehir 14.30 Ümraniyespor-Aydınspor 1923
(Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.45 Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)
18.30 Kayserispor-Boluspor (Büyükşehir
Belediyesi Kadir Has)
20.30 Darıca Gençlerbirliği-Beşiktaş (İsmetpaşa)
YARIN
12.00 Tuzlaspor-24Erzincanspor (Tuzla
Belediye)
14.00 Şanlıurfaspor-Kırklarelispor (GAP Arena)
14.00 Menemen Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Menemen İlçe)
16.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor
(Manisa 19 Mayıs)
18.30 Galatasaray-Elazığspor (Türk Telekom Arena)
20.30 Fenerbahçe-Gençlerbirliği (Ülker)
1 ARALIK PERŞEMBE
12.00 Sancaktepe Belediyespor-Kasımpaşa (15 Temmuz)
14.00 Kızılcabölükspor-Atiker Konyaspor (Doğan Seyfi Atlı)
16.00 Çaykur Rizespor-İnegölspor (Çaykur Didi)
18.30 Osmanlıspor-Gaziantepspor (Osmanlı)
20.30 Trabzonspor-Gümüşhanespor (Hüseyin Avni Aker)