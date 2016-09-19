Ziraat Bankası, afet mağduru çiftçilerin borç vadesini 5 yıla uzattı

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Ziraat Bankası bu yıl içinde afet nedeniyle en az yüzde 30 zarara uğramış üreticilere tanınan borç ödeme kolaylığına, ilk yıla yüzde 3 faiz uygulamak suretiyle, beş yıla kadar yeniden yapılandırma imkanı getirdi.

ANKARA(ANKA) -Ziraat Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre kurum, tarım sektörünün desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla, her zaman üreticilerin yanında yer almakta tarımsal üretimin sürekliliğine, tarımsal değer zincirinin her aşamasında destek oluyor.

Dış etkenlere karşı son derece duyarlı olan tarım sektörü ve bu sektörde faaliyet gösteren üreticiler olumsuz iklim koşullarından çok hızlı bir biçimde olumsuz etkilenebiliyor. Doğal afetler ve diğer olumsuz dış etkenler nedeniyle vadesinde ödenemeyen kredilerin üreticinin faaliyetlerine uygun vadelerle rahatlıkla geri ödenebilmesi, diğer taraftan da devam eden faaliyetlerin finansmanının sağlanıyor olması üreticiler ve ülke tarım sektörü için büyük önem taşıyor.

2016/9147 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu yıl içinde, Türkiye sınırları içerisinde meydana gelen çeşitli afetler nedeni ile; ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine göre kayıtlı olan, İl / ilçe hasar tespit komisyonlarınca düzenlenecek raporda, ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seralarının en az yüzde 30 oranında zarar gördüğü tespit edilen, Üretimine devam eden gerçek ve tüzel kişilerin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullanmış olduğu düşük faizli (sübvansiyonlu) kredilerin, Erteleme döneminde yüzde 3 faiz uygulanmak suretiyle, bir yıl süreyle ertelenmesine imkân sağlandı.

Önceki yıllarda yayımlanan kararnamelerden farklı olarak bu yılki kararnameye eklenen bir madde ile bu kararname kapsamında kredileri bir yıl süreyle yüzde 3 faizli olarak ertelenecek olan gerçek ve tüzel kişilere; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin kendi yapılandırma uygulamaları çerçevesinde ilk yıl faiz oranı yüzde 3 olmak suretiyle daha uzun sureli olarak yeniden yapılandırma imkanı da getirildi.

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Bu noktada üreticilerin yanında yer alarak zorlukları birlikte aşmak amacıyla Ziraat Bankasınca; ilk yıl yüzde 3, sonraki yıllarda ise cazip faiz oranları ile üreticilerin Ziraat Bankası’ndan kullanmış olduğu düşük faizli (sübvansiyonlu) kredilere 5 yıla kadar yeniden yapılandırma imkânı sağlandı.

Banka açıklamasında “Böylece, üreticilerin mevcut borcunun sadece bir tek sezonda edinilecek tarımsal gelir ile değil, en az beş yıllık bir süreçte ödenmesine imkân sağlayacak daha uzun vadeli ve esnek ödeme koşulları sunulmakta, dolayısıyla faaliyetlerin devamlılığı sağlanarak, sonraki dönemde arazinin yeniden ekime hazır hale getirilmesi ve diğer tarımsal üretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan ilave işletme kredilerinin faiz indirimli olarak kullanılabilmesi imkanı sunulmaktadır” denildi.

Öte yandan, doğal afetlerden etkilenen ancak bu Kararname kapsamına girmeyen veya doğal afetlerden etkilenmeyen ancak farklı sebeplerden dolayı maliyet artışı – gelir azalışı gibi etkenler nedeniyle nakit akışı bozulan ve kredi geri ödemesini vadesinde yapamayan diğer tüm müşterilerin borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik Ziraat Bankasınca çok çeşitli yeniden yapılandırma seçeneklerinin sunulmasına devam ediliyor. Bu kapsamda kredilerinin yeniden yapılandırılmasını talep eden müşterilerin talepleri, Ziraat Bankası’nın uygun faiz oranları üzerinden, gerektiğinde ilave kredi de kullandırılarak ayrıca değerlendirmeye alınabilecek. (ANKA)

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